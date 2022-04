Le Canadien s’approche du premier choix

Les partisans du Canadien de Montréal souhaitant l’équipe sélectionner au premier rang durant le prochain repêchage amateur au Centre Bell ont certes affiché un large sourire, dimanche soir.

• À lire aussi: Josh Norris et Mathieu Joseph unissent leurs forces dans la victoire

• À lire aussi: Le Rocket muselé par DiPietro

Effectivement, la journée a été «payante» à cet égard, car le Tricolore a vu les deux formations les plus rapprochées de lui au classement général l’emporter, de sorte que le club montréalais occupe le 32e échelon. Pendant que les Coyotes de l’Arizona disposaient des Blackhawks de Chicago 3 à 2 en prolongation, le Kraken de Seattle a vaincu les Stars de Dallas 4 à 1.

Le Bleu-Blanc-Rouge se retrouve donc dernier de la Ligue nationale de hockey avec 49 points en 69 rencontres. C’est exactement le même bilan que les «Yotes», sauf que ceux-ci ont récolté davantage de victoires en temps réglementaire. Seattle est 30e avec 50 points.

Plus loin, les Sénateurs d’Ottawa (56) – que le Canadien accueillera mardi – et les Flyers de Philadelphie (55) ont distancé la troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis en matant respectivement les Red Wings de Detroit et les Rangers de New York. Tout juste derrière eux, les rivaux de la Sainte-Flanelle de jeudi prochain, les Devils du New Jersey (54), détiennent l’avant-dernière place de l’Association de l’Est.

Si Montréal conserve la cave du classement, il aura le plus de probabilités de gagner la loterie tenue en prévision de la séance des 7 et 8 juillet.