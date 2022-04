Le premier ministre de la Colombie-Britannique atteint de la COVID-19

C’est maintenant au tour du premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, d’obtenir un résultat positif à la COVID-19.

«Heureusement, mes symptômes sont légers et c’est grâce à ma vaccination complète», a-t-il écrit dans une publication Twitter lundi.

En conformité avec les recommandations de la santé publique, il s’isolera et travaillera de la maison jusqu’à ce qu’il n’ait plus de symptômes.