«Les autistes doivent être partout», estime Mathieu Gratton

Comme toutes les autres minorités qui se battent pour être plus visibles, les personnes avec autisme doivent être partout, estime Mathieu Gratton, fondateur du Monde de Benjamin et porte-parole de la Fondation Benny&Co qui lance sa Grande collecte annuelle à l’occasion du mois de l’autisme.

«Benny&Co, c’est une famille québécoise de Lanaudière, qui, à part faire de l’excellent poulet a décidé, il y a une douzaine d’années, de partir une fondation pour aider les familles qui ont des jeunes à besoins particuliers», a expliqué Mathieu Gratton sur les ondes de QUB radio lundi.

En entrevue avec Sophie Durocher, le porte-parole de la Fondation a indiqué que l’objectif de la Grande collecte, qui a lieu tout au long du mois d’avril, est d’amasser 180 000 $ pour permettre à des jeunes aux besoins spéciaux de s’amuser à un camp cet été et ainsi donner un répit à leur parent.

«Quand les jeunes reviennent chez leurs parents, les parents sont plus reposés, et ce sont de meilleurs parents. C’est à ça que sert le répit. Une pause. Les deux se reposent l’un de l’autre. Le jeune se repose de son parent et le parent de son jeune», a-t-il déclaré.

Sensibiliser les employeurs à l’autisme

Mathieu Gratton qui a fondé le Monde de Benjamin avec son fils autiste a par ailleurs déploré le manque d’action de la part du gouvernement du Québec et l’inexistence de «programme ou de système de répit collectif».

Selon lui, «on investit jamais une cenne (...) pour dire que ces personnes-là existent» parce qu’«[elles] ne vont pas voter, donc c’est facile de les oublier».

M. Gratton a affirmé avoir été contacté par le gouvernement, à la suite d’une lettre ouverte écrite l’an dernier pour réclamer la création d’une campagne de sensibilisation nationale sur la place des personnes autistes sur le marché du travail.

«Le ministre Boulet m’a dit ‘’oui c’est une bonne idée, on va s’organiser pour que ça marche’’. Ils m’ont demandé de monter un document, de monter un budget», a-t-il déclaré, ajoutant que finalement cela n’a abouti qu’à «un petit chèque».

Mathieu Gratton a réalisé trois capsules qui sortiront début mai, afin de «sensibiliser les employeurs et leur dire: oui c’est un défi de plus de l’intégrer dans votre milieu, mais une fois que c’est fait (...) ça amène des valeurs humaines aux autres employés, à la clientèle, ça fait en sorte qu’on ait une société inclusive, ça amène un côté sociable à ces personnes-là qui sont souvent exclues, isolées et ça amène aussi du répit à des familles».

«Comme toutes les autres minorités qui se battent pour être plus visibles, les personnes autistes, selon leur potentiel, doivent être partout, il n’y a pas d’exclusion possible dans aucun milieu», a-t-il ajouté.

La Grande collecte de la fondation Benny&Co se déroule jusqu’à la fin du mois d’avril. Selon le Système national de surveillance des troubles du spectre autistique, un enfant sur 66 au Canada âgé de cinq et 17 ans est autiste.