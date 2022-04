Marchand de bonheur

Photo courtoisie

Mise sur pied en 2018 afin d’aider de jeunes artistes et de jeunes sportifs à s’épanouir dans leurs activités préférées malgré certaines difficultés qu’ils peuvent vivre, la Fondation Bob Bissonnette a remis récemment un chèque de 5000 $ à la Fondation du Collège des Hauts Sommets (CHS) de Saint-Tite-des-Caps, qui en a fait bon usage en achetant de l’équipement multisport autant pour l’intérieur que l’extérieur. On retrouve sur la photo, dans l’ordre habituel : Mathieu, élève du CHS ; Alexandre Giroux, membre du CA de la Fondation Bob Bissonnette ; Simon Gagnon, intervenant et responsable du volet multisport au CHS ; Nikita, élève du CHS ; et Chantal Belley, responsable de la Fondation du CHS.

Pepsi au Centre de glaces

Photo courtoisie

Jean-François Harvey, directeur général de la Corporation de gestion du Centre de glaces de Québec, était bien fier de me préciser que Pepsi Alex Coulombe ltée était le partenaire du Centre de glaces Intact Assurance et de son restaurant officiel, la Sandwicherie, de même que du service de traiteur Fastoche. Depuis l’ouverture du Centre, en septembre dernier, la gamme de produits de Pepsi, dont les breuvages sportifs Gatorade, ses jus et ses eaux Montellier, est offerte dans le complexe sportif. Sur la photo, de gauche à droite : Jean-François Harvey, Jean-Étienne Billette, propriétaire de Fastoche Sandwicherie et traiteur; Émilie Coulombe, directrice des ventes chez Alex Coulombe ltée et Denis Servais, président du CA de la Corporation de gestion du Centre de glaces de Québec.

En souvenir

Photo courtoisie

C’était le 4 avril 2008. Un incendie majeur détruisait complètement le manège militaire, sur la Grande-Allée à Québec. L’incendie se serait déclaré vers 21 h 30 à l’intérieur du bâtiment, où des explosions auraient été entendues. À 23 h 30, seule une petite partie de l’immeuble était toujours intacte et les pompiers se battaient avec acharnement afin de sauver cette portion. Par chance, environ 90 % des artefacts du musée (documents de la Seconde Guerre mondiale, uniformes, instruments, etc.) sont sauvegardés. La façade tient toujours, mais le reste est une perte totale, l’intérieur étant principalement fait de bois sec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Isabelle Julien (photo), présidente, stratège publicitaire chez Beez Créativité Média, 52 ans... Bertrand Roberge, ex-propriétaire de BMW Ville de Québec et Lévis... Robert Dion, éditeur (Revue HRI), conférencier et futurologue, 57 ans... Diane Guillot, directrice de l’épicerie Le Frigo, division de Viandex, à Québec... Roberto Luongo, ex-gardien de but de la LNH (Panthers), 43 ans... Robert Downey Jr., acteur de cinéma et de télé 57 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 avril 2021 : Henri Le May (photo), 81 ans, député de la circonscription de Gaspé pour le Parti Québécois de 1981 à 1985... 2020 : Tom Dempsey, 73 ans, ex-botteur qui a joué dans la NFL en dépit du fait qu’il est né avec une malformation le privant d’orteils au pied avec lequel il effectuait son travail... 2019 : Maurice Lemire, 91 ans, historien de la littérature, professeur et chercheur québécois à l’Université Laval... 2018 : Clément Vincent, 86 ans, agriculteur et homme politique fédéral (Nicolet-Yamaska), provincial (Nicolet-Bécancour) et municipal du Québec... 2016 : Rita Lafontaine, 76 ans, comédienne québécoise... 2015 : Elmer Lach, 97 ans, l’un des plus célèbres compagnons de trio de Maurice Richard avec le Canadien de 1940 à 1954... 2013 : Jean Cousineau, 75 ans, compositeur et violoniste québécois... 2013 : Roger Ebert, 70 ans, journaliste américain et critique de film... 2012 : Claude Miller, 70 ans, cinéaste français... 2005 : Edward Bronfman, 77 ans, homme d’affaires canadien... 1993 : Douglas « Coco » Léopold, animateur et chroniqueur... 1992 : Yvette Brind’Amour. 73 ans, comédienne et cofondatrice du Théâtre du Rideau Vert... 1968 : Martin Luther King, 39 ans, leader du mouvement américain pour les droits des Noirs.