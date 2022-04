Ottawa verse 259M$ à GM en Ontario

Le gouvernement Trudeau investit 259 millions de dollars pour sécuriser les milliers d’emplois General Motors (GM), dans la première installation de production à grande échelle de véhicules utilitaires électriques au pays, à Oshawa.

« L’annonce d’aujourd’hui représente plus d’emplois, plus de véhicules propres et une plus grande croissance économique pour tous les Canadiens », a indiqué le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, par communiqué.

L’argent public servira à soutenir un projet de 2 milliards de dollars de GM dans la province de Doug Ford.

« Cet investissement garantira 2 600 emplois ici à Oshawa, et constitue une victoire énorme pour la population de Durham et le secteur automobile de l’Ontario », s’est réjoui le premier ministre ontarien Doug Ford.

Sa province effectuera aussi une contribution maximale de 259 millions de dollars dans ce projet.

Première au pays

Ottawa veut relancer la production à son usine d’assemblage d’Oshawa, qui avait cessé ses activités il y a trois ans. L’objectif est de transformer son usine d’assemblage CAMI à Ingersoll.

Si tout se passe bien, l’usine CAMI deviendra la première installation de production à grande échelle de véhicules utilitaires électriques au pays.

Plus de 500 000 personnes travaillent dans le secteur de l’automobile au pays. La part du secteur de l’automobile dans le produit intérieur brut (PIB) est de 16 milliards de dollars.