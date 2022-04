Patrick Huard quitte «La Tour» transformé

Patrick Huard entame sa dernière semaine à titre d’«invité permanent» à La Tour, une expérience qui l’a profondément changé au cours des deux dernières années.

• À lire aussi: Dès septembre: Gildor Roy va remplacer Patrick Huard à «La Tour»

Artiste aux multiples talents – humoriste, comédien, réalisateur et producteur –, Patrick élargit constamment son carré de sable et arrive souvent là où on ne l’attend pas.

Après avoir piloté plus de 200 épisodes de La Tour et y avoir rencontré plus de 550 personnalités pour discuter d’une foule de sujets, Patrick passe dès jeudi le témoin à Gildor Roy. Le commandant Chiasson de District 31 va lui succéder dès septembre à l’antenne de TVA.

C’est la deuxième fois dans sa carrière que le public lui parle de sa sensibilité, de son sens de l’écoute et de tout son bagage qui transpire quand il ouvre la bouche.

La première fois, c’était quand il était membre du corps professoral à Star Académie. «Il y a certains sujets que je connaissais moins et j’ai fait mes devoirs. Je repars de La Tour après avoir appris tellement d’affaires sur différents sujets et individus. Les rencontres avec le monde, ça te change», a-t-il dit à l'Agence QMI.

Ayant participé dès le début à l’élaboration du concept de La Tour, Patrick est ravi d’avoir proposé un rendez-vous où la conversation est reine. Très vite, il a compris que le «casting» des invités et le choix des sujets sont des éléments clés du succès de cette quotidienne.

Fier d’avoir pu «créer de la chimie» entre les invités, il a voulu proposer un antidote aux courts messages qui génèrent souvent des réponses assassines sur les réseaux sociaux.

«Il y a des gens qui ont dit des choses très intimes, très affirmées à La Tour. Et il n’y a pas eu de scandale. Quand on a le temps de bien faire les choses et que ce n’est pas sorti de son contexte, qu’on voit les réactions des autres invités, l’empathie, ça change toute la dynamique», a dit Patrick.

Sur le plateau, les conversations s’étiraient pendant les trois heures de captation nécessaires pour chaque épisode, et même pendant qu’on changeait les caméras de place. «Il fallait parfois dire aux invités que l’heure était venue de partir», a-t-il souligné en riant.

Gonflé à bloc

Patrick Huard, qui sait comment rebondir d’un projet à l’autre, est gonflé à bloc pour la suite des choses.

«Ça a "boosté" ma confiance dans le sens où les gens ont tellement connecté avec nous et été généreux. J’ai créé un lien supplémentaire avec le public. J’en avais déjà un privilégié que j’ai toujours apprécié, mais c’est comme si on avait un nouveau pan à notre relation et j’avance avec ça, c’est juste du positif.»

Va-t-il donner des conseils à Gildor Roy? «Ce n’est pas le genre d’affaire que tu veux imposer. Il faut que la personne se sente à l’aise, se sente chez elle, mette sa personnalité. La Tour, c’est un concept, mais ce genre de "show" doit prendre la texture de la personne qui est là chaque soir. Les gens vont avoir du "fun" et triper l’an prochain avec Gildor.»

Plusieurs projets et PaNik Fiction

Patrick Huard, qu’on peut voir depuis janvier dans l’ultime saison de la série Les honorables sur Club illico, va tourner bientôt l’émission LOL: qui rira le dernier? pour Prime Video, projet qui va ne lui demander quelques jours d’engagement.

Après des vacances bien méritées, il va se mettre au service de sa femme, Anik Jean, qui tourne cet été son premier long métrage, «Les hommes de ma mère». Elle lui a souvent permis de se concentrer entièrement à ses engagements et il veut maintenant lui rendre la pareille, lui qui produit aussi le film, en plus d’y tenir un rôle.

Il veut aussi écrire et se concentrer sur les deux séries de sa boite de production PaNik Fiction. Les deux séries devraient être tournées l’an prochain, dont Mercenaire, qui racontera l’histoire du controversé pilote Raymond Boulanger, rôle qu’il compte défendre. La série doit être tournée en trois langues et dans plusieurs pays. «Ce sera à la fois dans la brousse et les deux pieds dans la neige», a dit Patrick.

L’autre projet est La source, qui s'intéressera à l’ancien enquêteur du SPVM Benoit Roberge, une taupe qui a vendu des informations sur les enquêtes policières aux Hells Angels.