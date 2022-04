Pour faire triompher la vérité

Nous vivons une période extrêmement négative où beaucoup de gens rejettent la science et préfèrent croire des pseudo-scientifiques qui leur disent ce qu’ils veulent entendre. Nous vivons également un retour du religieux, avec ses dogmes et ses croyances, qui mettent en échec la raison et les valeurs humanistes.

Par exemple : les non-vaccinés qui rejettent la science, les populistes à la Trump qui n’ont aucune éthique, les religieux aux États-Unis qui parviennent dans plusieurs états à interdire le droit à l’avortement. On pourrait ajouter aussi tout le mouvement « woke » qui met la raison en échec et qui nous plonge dans des situations telles que celle vécue à l’Université d’Ottawa où le simple fait de mentionner le mot en « n » a valu à une professeure une campagne de dénigrement et une suspension.

Pour les gens comme moi qui ont de la difficulté à se retrouver dans tout cela, je suggère un livre qui les aidera à sortir la tête hors de l’eau. Sans être naïf, et basé sur des études très sérieuses, ce livre nous fait voir comment nous avons évolué depuis que nous avons commencé à croire en la science. Il nous montre ce que l’occident a apporté au monde, alors qu’on l’accuse de tous les maux de la terre.

Il nous permet de relativiser ce qui se passe aujourd’hui. « Le triomphe des lumières , pourquoi il faut défendre la raison, la science et l’humanisme » de Steven Pinker, malgré ses deux premiers chapitres un peu ardus, reste un livre qui se lit facilement. J’inciterais les journalistes, les enseignants, les personnes en autorité et toute personne intéressée par notre avenir commun, à le lire. Je me suis permis d’en suggérer la lecture à notre Premier Ministre Legault, grand lecteur lui-même, et qui est en position de haute autorité sur le Québec.

André Poliquin, enseignant à la retraite

Avec tous ce qu’on lit et entend de farfelu et de faux depuis de si longs mois, il serait bienvenu que votre suggestion fasse des tonnes d’adeptes. Mais comme toujours, les personnes qui seront enclines à lire ce livre, sont celles qui sont capables d’ouverture à l’apprentissage, celles qui ne répugnent pas à confronter leurs croyances pour en adopter d’autres plus en phase avec la réalité.Malheureusement, ils sont encore nombreux ceux et celles qui se replient sur leurs positions et qui préfèrent se laisser berner par les illusionnistes de tout acabit qui ne se gênent pas pour leur mentirouvertement.