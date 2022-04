Quand ton âge te stigmatise

Comme plusieurs, je ne me suis pas vu vieillir. Même rendue à 75 ans, j’ai encore le sentiment que je n’ai pas traversé le pont de la soixantaine. Le problème, c’est que les jeunes ne me voient pas comme une des leurs. Ils me mettent dans le clan des ancêtres grabataires qu’on abandonne sur le bas-côté de la route en attendant qu’ils trépassent. Je le sais que plusieurs citoyens de mon âge ont des vies qui ne tiennent qu’à un fil, mais pas moi. Ça me frustre qu’on m’évacue du portrait social alors que je suis une femme en bonne santé, lucide, et encore capable de produire. Comment se fait-il qu’il n’y en ait que pour les vieux en CHSLD de nos jours ? Surtout qu’il fut évident au début de la pandémie, que ce n’était pas la meilleure place pour vivre.

Vieille mais encore loin de la tombe

Vous avez raison de relever la tendance ambiante à l’âgisme, et nos gouvernements en portent une part de responsabilité. Deux chercheurs d’universités torontoises ont publié une lettre ouverte dans La Presse+ en février et j’en avais retenu ceci : « Plutôt que de voir les aînés comme des personnes dont il faut prendre soin, le Canada doit les considérer comme des membres actifs et précieux de la société, car c’est ce qu’ils et elles sont. »