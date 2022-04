Saguenay-Lac-Saint-Jean : un adolescent porté disparu

Les autorités demande l’aide la population afin de localiser un adolescent porté disparu depuis lundi à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Mathis Belley-Laroque, âgé de 14 ans, aurait été vu pour la dernière fois lundi avant-midi près du pavillon Camille Lavoie. «Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a indiqué la Sûreté du Québec (SQ) dans un communiqué.

L’adolescent mesure 165 m et pèse 68 kg en plus d’avoir les cheveux et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un veste noire de marque Vans avec les manches à carreaux, des pantalons foncés et des bottes d’hivers. Il avait également un sac à côté vert de style camouflage, a précisé la SQ.

Quiquonque appercevant Mathis Belley-Laroque est prié de communiqué avec le 911.