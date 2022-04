«Souterrain» remporte le Prix collégial du cinéma québécois

Souterrain a mis la main sur le Prix collégial du cinéma québécois (PCCQ), samedi après-midi, au terme des deux rondes de délibération.

Le film de la réalisatrice Sophie Dupuis s’est démarqué face aux quatre autres longs métrages en lice, soit La déesse des mouches à feu d’Anaïs Barbeau-Lavalette, Beans de Tracey Deer, Les oiseaux ivres d'Ivan Grbovic et le documentaire Prière pour une mitaine perdue de Jean-François Lesage.

Le gagnant a été annoncé lors du café cinéma du PCCQ, à Montréal, où s’est tenue la délibération nationale.

Plus de 1000 étudiants et étudiantes ont visionné les films, préalablement sélectionnés par un comité de spécialistes du cinéma, et ont voté pour leur «coup de cœur» dans les 52 cégeps participants. Parrainée par Québec Cinéma, cette 11e édition du PCCQ marquait également le retour des projections et des discussions en présentiel dans la majorité des établissements inscrits.

Le Prix collégial du cinéma québécois permet aux étudiants de se sensibiliser au cinéma d’ici et de développer leur sens critique ainsi que leur habileté à défendre leur point de vue. La mission pédagogique demeure ainsi au cœur des préoccupations.