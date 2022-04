Tiger Woods appuyé par ses pairs et acclamé par les spectateurs

AUGUSTA | Tiger Woods réussit toujours à pomper la majorité de la foule à ses présences sur le parcours. C’était plus vrai que jamais, lundi. Après deux éditions à huis clos, les « patrons » se sont agglutinés autour du premier tertre à l’arrivée du célèbre golfeur.

Il était environ 14 h 45 quand Woods a pris le départ avec son ami Justin Thomas et son compagnon de longue date Fred Couples.

Il fallait entendre les spectateurs réagir à son arrivée et tout au long de sa marche dans l’allée du premier trou.

Sous un soleil de plomb et par une fabuleuse journée sur l’Augusta National, tous n’avaient qu’une envie : suivre le Tigre. Même les golfeurs !

Inspiration

Sa présence en marge de cette 86e édition du Tournoi des Maîtres ne laisse personne indifférent. À 46 ans, quintuple champion du veston vert et avec 15 titres majeurs en poche, Woods n’a plus rien à prouver. Lundi, il a encore peaufiné sa préparation et joué l’aller sous les regards attentifs de milliers de spectateurs l’acclamant à son passage.

Photo AFP

Son désir de renouer avec la compétition et son appétit de gagner à nouveau inspirent ses pairs.

« C’est si inspirant. Il fait en sorte que le golf est cool. Il m’a poussé à essayer des types de coups et à devenir plus créatif, a plaidé Cameron Smith. Son apport à ce sport est incroyable. Je suis persuadé qu’il salive à l’idée de renouer avec la compétition. Il est comme nous tous. Il veut dépasser ses rivaux. J’espère vraiment qu’il sera de retour à ce tournoi. »

Adam Scott, champion de l’édition 2013, est aussi excité à cette possibilité qu’il s’élance jeudi.

« Je souhaite qu’il décide de jouer. Si tel est le cas, ce sera tout simplement épique », a lancé l’Australien qui en a longtemps décousu avec le Tigre au fil de sa carrière.

Avec sa personnalité « teflon », même Brooks Koepka a salué le courage de l’athlète. Blessé au fil des deux dernières saisons, il peut très bien se placer dans les souliers du féroce rival qui l’a devancé en 2019. Il admire sa persévérance.

« Cet endroit n’est pas évident à marcher. Je comprends par où il passe présentement, son dilemme. Ce sera difficile s’il décide de jouer. Mais si quelqu’un peut le faire, c’est bien lui. »

On sera fixé dans les prochaines heures sur les intentions du Tigre à ce Masters.