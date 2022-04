Ukraine: Macron favorable à de nouvelles sanctions contre la Russie

Emmanuel Macron s'est déclaré lundi «favorable» à ce que l'Union européenne décide de nouvelles sanctions vis-à-vis de la Russie, en évoquant le pétrole et le charbon, après la découverte de centaines de corps de civils dans la région de Kyïv, notamment à Boutcha.

«Ce qui s'est passé à Boutcha impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires», a déclaré le président français sur France Inter. «Donc, nous allons nous coordonner avec nos partenaires européens, en particulier l'Allemagne» dans «les prochains jours», a-t-il ajouté, en évoquant des sanctions individuelles et des mesures sur «le charbon et le pétrole».

Avec «ce qui est en train de se passer», notamment «à Marioupol, il faut qu'on envoie le signal que ce sont notre dignité collective et nos valeurs que nous défendons», a poursuivi Emmanuel Macron, qui était interrogé sur l'Ukraine comme président et non comme candidat à la présidentielle.

Il a réaffirmé, comme il l'avait fait dimanche dans un tweet, être «extrêmement choqué» par «les scènes insoutenables» à Boutcha, qu'il faut condamner «avec la plus grande fermeté». «Il y a des indices aujourd'hui très clairs de crimes de guerre» et «il est à peu près établi que c'est l'armée russe» qui était dans cette petite ville où des civils ont été massacrés. «La justice internationale doit passer. Celles et ceux qui ont été à l'origine de ces crimes devront en répondre» car «il n'y aura pas de paix sans justice», selon lui.

Le nombre total de morts reste encore incertain. Selon la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova, les corps sans vie de 410 civils ont été retrouvés dans les territoires de la région de Kyïv récemment repris aux troupes russes. Moscou a démenti toute exaction de son fait.