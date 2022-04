Un autre été de glamping en nature pour l'hôtel UNIQ

L’hôtel UNIQ vient d’annoncer son retour pour une troisième saison en 2022. Composé de 18 tentes de glamping, le «village normade» se posera dans deux destinations différentes au cours de l’été.

Courtoisie / Mélissa Beaudoin

Du 31 mai au 1er août, l’hôtel UNIQ se matérialisera dans les Cantons-de-l’Est, au parc de la Gorge de Coaticook. Ce centre de plein air est notamment connu pour son pont suspendu vertigineux de 750 m de long, ses sentiers de randonnées et de vélo de montagne ainsi que son parcours nocturne illuminé, Foresta Lumina.

Courtoisie / Parc de la Gorge de Coaticook

Pour la deuxième partie de la saison, du 4 août au 16 octobre, les tentes blanches UNIQ retourneront sous les étoiles du Domaine Saint-Bernard, dans les Laurentides, où elles étaient à l’automne 2021. Sur place, les campeurs pourront profiter de 37 km de sentiers de randonnée, d’activités nautiques, de plusieurs options pour le vélo et même d’une plage surveillée.

Crédit: Courtoisie / Mélissa Beaudoin

Peu importe la destination où elles sont installées, les 18 tentes écoresponsables de l’hôtel UNIQ sont chacune équipées de lit, literie, table, chaises, lumière, ventilateur et chauffage. Elles peuvent accueillir deux personnes.

Sur le site du «campement», on trouve un bloc sanitaire, mais aussi un «espace de vie et de communauté» doté de tables de pique-nique, de hamacs, d’une cuisine avec ustensiles et barbecues où l’on peut se mêler aux autres voyageurs, se préparer un petit repas ou simplement relaxer.

Courtoisie / Mélissa Beaudoin

Des événements, soirées animées et activités sont prévus au cours de l’été. La programmation sera donc à surveiller!