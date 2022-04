Un clip cinématographique avec FouKi et un livre jeunesse pour Sarahmée

C’est un superbe court-métrage sur fond d’Apocalypse que propose Sarahmée pour la pièce Quand la route est longue. La rappeuse - qui publiera le livre jeunesse Ma peau en août prochain - partage la vedette avec le rappeur FouKi ans cette vidéo créé par Phil Gagnon.

Inspiré des œuvres The Rover (2014), Stalker (1979) et The Road (2019), le clip cinématographique de Quand la route est longue - pièce tirée de l’album Poupée russe - a permis à Sarahmée de réaliser l’un de ses souhaits : interpréter un personnage dans une œuvre ambulante et contemplative s’inspirant du travail du réalisateur Terrence Malick (The Tree of life).

Dans ce court-métrage, la chanteuse se glisse dans la peau d’une survivante qui croise le chemin d’un autre rescapé -interprété par FouKi - avec qui elle se lie d’amitié à travers les épreuves et en partageant la route pour survivre.

«J’avais envie d’aller dans l’afro et sa musicalité, sa vibe fonctionnait complètement avec ce que j’avais en tête. Je lui ai envoyé la chanson et, en quelques heures, il me retournait un couplet», a expliqué la rappeuse de 34 ans qui a travaillé en collaboration avec Clément Langlois-Légaré et Adel Kazi de la formation Clay and Friends.

Sarahmée lancera aussi, le 12 août prochain, le format illustré de sa chanson Ma peau. Ce livre jeunesse, illustré par Niti Marcelle Mueth, mettra en scène quatre protagonistes faisant la démarche de se réapproprier leur corps pour mieux s’affirmer et bâtir leur estime de soi. Un ouvrage qui, elle l’espère, aidera à ouvrir le dialogue sur l’important sujet de l’image du corps. Cette coédition de La maison mère et de KATA éditeur sera disponible dès le 12 août prochain. Jusqu’au 29 avril, la prévente offre des accès exclusifs dont une dédicace de Sarahmée et la réception en avance du livre soit le 15 juillet.

Plus de détails : www.sarahmee.com