Un débrouillard qui a raison de la pandémie

Une entreprise dans l’événementiel qui a réussi à garder 90 % de ses employés après deux ans de misères pandémiques et dans un contexte où les offres d’emploi abondent, voilà qui tient de l’exploit.

Le président de TKNL, Marc L’Heureux, paraît aujourd’hui être affublé d’un nom prédestiné, mais n’allons pas croire qu’il a traversé l’épreuve sans peur et sans fatigue.

« La première vague, on l’a mangée dans le front. Et je voyais déjà que ça pourrait durer deux ans. On n’allait pas juste se laisser abattre ! » se rappelle-t-il avec émotion, avant de retrouver le sourire.

Marc a fondé TKNL il y a 30 ans, et l’entreprise verticalement intégrée offre de la production technique à la création d’expériences. Ça va du PowerPoint de dirigeant à la conception d’une rivière numérique dans un musée, de la vente de matériel audiovisuel à la production d’événements spectacles.

Garder ses employés

Aidé par les subventions salariales du gouvernement, le chef d’entreprise a pu progressivement rappeler tout son monde au travail en l’espace de six mois après l’arrêt de l’économie en mars 2020 – sauf sa conjointe, Sylvie Morneau, qui se consacre maintenant au coaching et à la peinture. Le secteur événementiel a semblé disparaître avec l’absence des congrès et spectacles, mais dès le premier printemps COVID, une équipe avait monté un studio dans l’entrepôt de TKNL pour réaliser des événements complexes à distance, comme le gala des Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce.

« On a gagné des nouveaux clients pendant la COVID. On n’y croyait pas ! Nos représentants ont été très efficaces », se remémore l’entrepreneur.

La pandémie a permis à Marc de constater la singularité de son offre, car le client est accompagné par du personnel qualifié à chaque étape, de la conception d’un projet événementiel à sa livraison. Fort de ce constat, et bénéficiant soudain de plus de temps, car il y avait moins d’événements, TKNL a pu travailler sur un appel d’offres du Palais des congrès de Montréal et réaliser son rêve de devenir fournisseur officiel.

« Y a des fleurs, parfois, qui poussent sur l’asphalte », dit celui qui a pris de grands risques pour garder vivante son entreprise.

Il a investi 1,5 M$ afin d’ouvrir un deuxième studio à Brossard, alors que son chiffre d’affaires a baissé de 50 %. En temps normal, ses équipes pouvaient être sur une quinzaine d’événements en simultané. En pandémie, c’était limité à deux, mais en employant autant de monde. Le virtuel de qualité ne se fait pas qu’avec des outils technos.

Maintenir l’énergie

La débrouillardise des équipes a permis à TKNL de ne jamais s’effondrer, mais la fatigue et le découragement ont fini par frapper.

« J’ai sous-estimé ce que ça demandait comme énergie de tout repenser et faire autrement. Et de ce que ça suscitait comme stress », confie Marc.

Il a fallu à un moment permettre à chacun de s’exprimer et inventer des manières de ramener du plaisir. Les employés ont participé et à la fin, les silos qui existaient entre les secteurs techniques et créatifs se sont défaits. Alors pendant que d’autres entreprises de l’événementiel perdaient leurs employés pour de bon, chez TKNL 111 personnes se tenaient ensemble.

Avec la croissance à venir, liée notamment au partenariat avec le Palais des congrès, la rareté de la main-d’œuvre crée toutefois des appréhensions au moment de la reprise. Plein de gens ont abandonné le domaine. Reconstruire l’événementiel prendra du temps. La vie d’entrepreneur n’est jamais un long fleuve tranquille.

TKNL

◆ Année de fondation : 1989

◆ Fondateur : Marc L’Heureux

◆ Lieu du siège social : Boucherville

◆ Secteur d’activité : Événementiel

◆ Nombre d’employés : 111

