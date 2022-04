«Un phénomène surréel», lance Fred Couples

AUGUSTA | Tard dimanche soir, Fred Couples a reçu un appel en prévision du calendrier du lendemain. Au bout du fil, un vieil ami.

Tiger.

« Prépare-toi, demain, 15 h, tu joueras avec JT [Justin Thomas] et moi. On se voit sur le tertre. »

La relation d’amitié entre Woods et lui perdure depuis des décennies. Il n’est pas uniquement question de golf entre les deux hommes. Il ne s’immisce jamais dans ses stratégies et ne lui tire même pas la pipe dans ses sorties épiées ici et là.

Ils partagent des événements de leur vie personnelle, des bons coups de leurs enfants, des conseils d’affaires et des voyages. Leurs liens sont si forts que jamais Couples n’a osé dévoiler quoi que ce soit à propos de son ami. L’homme de 62 ans a soutenu qu’il était l’un de « ses meilleurs amis ».

Impressionné

Lundi, le champion du veston vert en 1992 s’est dit impressionné par son chum de longue date.

« C’est un phénomène. Il a frappé des bombes avec son bois et il a exécuté des coups de fer solides. Il a suivi JT tout l’après-midi. Sa façon de se comporter est très impressionnante. »

« Cette marche est brutale, a-t-il rappelé. Avec ce qu’il a traversé depuis son accident, il y a 14 mois, parvenir à marcher ce parcours, c’est quelque chose. Avec ce que j’ai vu, je suis certain qu’il va jouer jeudi. On n’est que lundi, c’est vrai. Mais il joue et il se prépare », a-t-il indiqué sur un ton convaincant.

Il y a quelques mois en Floride, Woods l’avait déjà informé qu’il visait à se présenter à Augusta.

Couples n’est pas surpris de le voir dans cette forme. À ses yeux, il l’a dit en point de presse en sortant du neuvième vert, le Tigre « est le meilleur golfeur de tous les temps. On lui donne du temps et il réussit à s’élancer de cette façon. C’est phénoménal. C’est surréel. »

Celui qui continue de combattre les blessures au dos et qui jonglait avec l’idée de participer ou non à cette édition ne voulait certainement pas avoir l’air fou à tenter de suivre la cadence de ses compagnons de trio, lundi.

Inspiré par son jeu et ses compagnons, « Freddy » s’estime prêt à prendre le départ. Avant même de se présenter sur le premier tertre, lundi, l’atmosphère régnant sur la propriété lui rappelait les bons vieux jours.

Les milliers de spectateurs massés autour des installations du magnifique champ de pratique et les milliers à suivre son groupe lui ont remémoré les jours intenses de ronde finale depuis sa première présence en 1983.

Selon lui, Woods est si fort que s’il parvient à poursuivre sur 72 trous, son nom pourrait apparaître au tableau principal.