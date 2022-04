«Une autre histoire»: une finale entre tristesse et espoir

Anénome a réussi à réunir tous ses enfants autour d’elle après avoir retrouvé son ancienne vie qu’elle avait dû quitter précipitamment. Lundi soir, dans la grande finale d’Une autre histoire, elle est partie en paix dans un épisode empreint de tristesse et d’espoir.

[Si vous n’avez pas encore regardé la finale, sachez que ce texte renferme des divulgâcheurs.]

Le personnage interprété par Marina Orsini a finalement reçu l’aide médicale à mourir. Anénome, qui s’appelait Manon avant d’abandonner – par nécessité – ses trois jeunes enfants, ne souhaitait pas dépérir et perdre ses moyens, elle qui était atteinte d’une forme précoce de la maladie d’Alzheimer.

«J’ai voulu la garder forte jusqu’à la fin», a dit à l'Agence QMI l’autrice Chantal Cadieux, qui a exaucé le vœu de son héroïne en réunissant ses deux familles. «C’est la maladie qui me fait le plus peur, alors je voulais en parler et le faire à travers une thanatopractrice qui jongle avec la mort tous les jours, je trouvais ça fascinant.»

L’ultime épisode des quatre saisons a certainement fait pleurer les fidèles, mais il y avait aussi de l’espoir parce qu'on sait que les enfants d’Anémone ne vont jamais se lâcher.

Des sauts dans le temps ont permis de faire progresser les intrigues, qui se terminent aussi avec la mort de Sébastien (Benoît McGinnis), atteint d’une forme précoce et plus agressive de la maladie d'Alzheimer. Redevenu magicien et ayant fait «réapparaître» sa mère, il s’est éteint avant elle d’une défaillance cardiaque.

«Elle part sereine, elle voit ses enfants, elle pense à Sébastien. Voir son proche qui n'est pas seul et qui n’a pas de douleur, c’est tellement bénéfique pour le deuil», a dit l’autrice qui a aussi signé les séries Mémoires vives et Providence.

Chantal Cadieux ne voulait pas étirer la sauce et avait l’impression de toute façon d’avoir fait une cinquième saison avec toute la réécriture nécessaire pendant la pandémie.

Un tabou

Manon a changé d’identité et est devenue Anénome après avoir fui une vie très difficile et laissé trois enfants derrière. Chantal Cadieux a voulu justifier cet abandon, qui demeure tabou.

«Il fallait que je lui donne plusieurs raisons d’être partie: la violence, la drogue, les menaces de mort de Valaire, le fait qu’elle ait tué quelqu’un alors qu’elle voulait juste la menacer, je lui ai donné beaucoup de bagage pour qu’on puisse comprendre pourquoi elle était partie.»

Marina Orsini ne tarit pas d’éloges envers Chantal Cadieux, qui a «fait ressortir l’humanité» de tous les personnages, même les moins gentils. Au sujet d’Anémone, elle parle d’une femme inspirante qui «a réussi à se relever et à se refaire une vie».

«Elle aurait aussi pu finir par se tirer une balle dans la tête avec son histoire. Le fait d’avoir à se cacher toute sa vie, de changer d’identité, c’est lourd. Et de croire de nouveau en l’amour... Ça prend beaucoup de courage, de confiance en la vie, d’inconscience et d’innocence aussi, c’est un personnage riche.»

Parmi tous les thèmes abordés dans Une autre histoire, il y a la violence conjugale entre hommes, la transsexualité à travers Suzon (Stéphane Jacques) et le pardon de Vincent (Sébastien Ricard) envers Anénome, qui avait abattu sa sœur par erreur.

On a terminé la finale avec la chanson Les anémones, que Marina a chantée avec Catherine Major. Et pour finir sur une note optimiste, Carla a participé aux efforts de la science pour barrer la route à l’Alzheimer et elle a réussi... Il y a aussi de l’espoir pour le couple d’Émilien (Patrice Godin) et de Maryse (Marie-Laurence Moreau) qui ont eu un enfant «différent» ne demandant qu’à être aimé.

Soulignons que Chantal Cadieux est très occupée à titre d'administratrice testamentaire du défunt cinéaste Jean-Marc Vallée, le père de ses deux fils. Elle compte maintenant écrire les six épisodes d’une nouvelle série, baptisée Perceptions.