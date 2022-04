Une équipe de la Croix-Rouge «retenue» près de Marioupol, selon l'organisation

La Croix-Rouge a annoncé lundi que l'une de ses équipes, chargée d'aider à évacuer des civils de la ville portuaire assiégée de Marioupol (sud-est de l'Ukraine), était «retenue» par la police dans une localité proche, sous contrôle russe.

L'équipe «est retenue dans la ville de Mangush, à 20 kilomètres à l'ouest de Marioupol», a indiqué à l'AFP la porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Caitlin Kelly, dans un courriel.

«L'équipe a été arrêtée lundi alors qu'elle menait des activités humanitaires pour aider à établir un corridor d'évacuation sûr pour les civils», a-t-elle ajouté.

Elle a estimé que son équipe était retenue par «la police» dans cette ville sous contrôle russe.

«Le CICR a eu un contact direct avec nos collègues et s'entretient avec toutes les parties pour clarifier la situation et leur permettre de reprendre leur travail humanitaire», a ajouté Mme Kelly.

Marioupol est dévastée après un siège de plus d'un mois de l'armée russe qui la pilonne, laissant la population livrée à elle-même, dans des conditions terribles.

Russes et Ukrainiens se rejettent depuis plusieurs jours la responsabilité quant aux difficultés rencontrées dans les évacuations de Marioupol vers Zaporojie, à plus de 200 km à l'ouest.

Marioupol est détruite «à 90%» et «40% de ses infrastructures» sont «irrécupérables», a annoncé lundi son maire Vadim Boïtchenko.

Selon lui, «environ 130 000 habitants» sont toujours coincés dans la ville, qui comptait avant la guerre près d'un demi-million d'habitants.