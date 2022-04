Ville de Québec: l’indépendant Steeve Verret joint le parti de Bruno Marchand

Le conseiller indépendant Steeve Verret portera dorénavant les couleurs de Québec Forte et Fière, le parti du maire Bruno Marchand, à l’hôtel de ville de Québec.

Le conseiller de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile, qui avait quitté Équipe Marie-Josée Savard peu de temps après l’élection du 7 novembre dernier, faisait déjà parti du comité exécutif de la Ville de Québec.

Il est responsable de l’environnement, des sports et loisirs, de la vie communautaire, de la gestion des matières résiduelles et du dossier de l’ingénierie. Élu une première fois en 2005, Steeve Verret est l’actuel doyen du conseil municipal.

«L’expérience de Steeve pour le monde municipal ainsi que sa grande connaissance des dossiers donnera certainement à notre équipe un plus pour bien bâtir notre ville. Steeve a toujours représenté avec rigueur et enthousiasme ses citoyens et il continuera assurément de le faire avec toute la même passion qu’auparavant. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur lui pour la suite», a déclaré le maire de Québec par voie de communiqué.

Plus de détails à venir...