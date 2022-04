VALLÉE, Jean-Yves



Au CHSLD de Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 20 mars 2022, à l'âge de 82 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Yves Vallée, époux de madame Noëlla Gendron, fils de feu monsieur Fernando Vallée et de feu madame Alice Daneau. Il demeurait à Sainte-Anne-de-la-Pérade. La famille recevra les condoléances auà partir de 12 h 30.et de là, au cimetière de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Monsieur Vallée laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Sylvie, Ghislain, Linda, Claude (Isabelle Pagé) et Michel; ses petits-enfants : Marc-André (Vickie), Roxanne, Véronique et Tim; ses arrière-petits-enfants : Nathan, Madison et Ryan. Il était le frère et le beau-frère de Rita (feu Normand Allard), feu Jacques (Annette Mayrand), feu Marie-Rose (feu Jean-Paul Sauvageau), feu Fernand (feu Juliette Lachance), feu Lionel (feu Eva Sioui), feu René, feu Estelle, feu Léo (feu Rita Crête); feu Anne-Marie Gendron (feu Joseph Toutant), feu Rita (feu Raymond Tessier), feu Jeanne-D'Arc (feu Marcel Tessier), feu Fernande (feu Laurent Vallée), feu Stella (feu Fabien Tessier), feu Irène (Martial Dusablon) , Jean-Blaise (Nicole Bertrand), Emmanuel (feu Yvette Lehoux), feu Raymond (feu Béatrice Cadieux). Il laisse également Nicole Nadeau, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance à tout le personnel exceptionnel du CHSLD de Sainte-Anne de la Pérade pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à l'Association de la Dystrophie Musculaire, 1425, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 506, Montréal (Québec) H3G 1T7