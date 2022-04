Acrobaties et musiques baroques au Palais Montcalm

Projet de création lancé il y a trois ans, FLIP Fabrique et les Violons du Roy croiseront leurs arts respectifs avec le spectacle Zéphyr. Un alliage particulier entre le cirque et la musique baroque présenté mercredi soir et jeudi au Palais Montcalm.

Six artistes de la troupe de cirque de Québec évolueront au son de la musique de Lully, Rameau, Campra, Marin-Marais et autres compositeurs de l’époque baroque, interprétée par 21 musiciens. Une première entre la compagnie de cirque et les Violons du Roy.

« Ce spectacle qui devait être présenté en 2020 et en 2021 a été ralenti par la pandémie. Des reports qui ont permis de faire grandir le projet », a indiqué Bruno Gagnon, directeur général et artistique de la troupe de Québec qui fête, cette année, son 10e anniversaire.

Photo Stevens LeBlanc

Mis en scène par Olivier Normand, Zéphyr fait référence à un vent doux et agréable.

On pourra voir des numéros de main à main, de cerceaux, de corde lisse et du trampo-mur. Les artistes de cirque évolueront sur scène, sur une plateforme, à travers les musiciens et au-dessus du public.

Photo Stevens LeBlanc

Répartis sur deux modules de trois étages, les musiciens ont dû apprivoiser un environnement scénique différent.

« Ce ne sont pas, pour eux, les meilleures conditions. Ils sont plus distancés et ils se retrouvent dans un environnement avec plein de distractions. C’est pourquoi on a eu plus de répétitions que la normale », a fait remarquer le chef invité Hubert Tanguay-Labrosse.

Rêves de tournée

Pour Laurent Patenaude, codirecteur général et directeur artistique des Violons du Roy, cet alliage surprenant s’inscrit dans une volonté de rejoindre un nouveau public.

« Il y a le public qui nous connaît et qui nous suit et celui, aussi, qui pourrait nous découvrir de cette façon. FLIP Fabrique rejoint beaucoup de monde, comme l’ont démontré leurs spectacles à l’Agora du Port de Québec et à la place Jean-Béliveau. C’est une aventure excitante », a-t-il indiqué, quelques minutes avant une répétition de fin d’après-midi.

Photo Stevens LeBlanc

Zéphyr pourrait avoir une vie au-delà de ces deux représentations.

« J’ai toujours de la difficulté à tuer un spectacle. On va plancher là-dessus. Il va être là et dormir temporairement. Ça serait un rêve de le faire revivre avec une tournée », a laissé tomber Bruno Gagnon.