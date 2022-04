Les adversaires de Dominique Anglade n’ont pas l’intention de lui lancer une bouée de sauvetage: tous refusent de retirer un amendement controversé des libéraux qui imposera trois cours en français dans les cégeps anglophones.

La mesure introduite dans la réforme de la loi 101 à la demande de la députée libérale Hélène David a causé un tollé dans la population anglophone, base électorale traditionnelle du Parti libéral du Québec.

Le directeur général du Collège Vanier, John McMahon, s’est notamment dit « extrêmement déçu » de la décision du parti. La maîtrise du français par certains de ses étudiants est suffisante pour travailler dans la langue de Molière, estime-t-il, mais pas nécessairement pour étudier dans un contexte d’enseignement supérieur.

Devant la controverse, la cheffe libérale Dominique Anglade a donc demandé au gouvernement de retirer la mesure, qui faisait pourtant partie d’une proposition formelle du PLQ présentée au printemps dernier.

« Il faut reconnaître, à un moment donné, quand tu proposes quelque chose qui n'est pas applicable, que tu dois trouver des solutions, a commenté Mme Anglade mardi. On s'est assis avec eux, [et] on le reconnaît que ce n'est pas applicable. Maintenant, la balle est dans le camp de la CAQ. La dernière chose qu'on veut, c'est avoir des gens qui ne réussissent pas leurs cours et qui affectent la cote R. »

Non merci...

Mais ses adversaires n’ont pas l’intention de lui faciliter la tâche, à six mois des prochaines élections. Le retrait d’un amendement nécessite l’unanimité des partis représentés à l’Assemblée nationale.

« C’est un cirque. C’est incroyable que les libéraux demandent... de les protéger contre eux-mêmes », a lancé le député péquiste Pascal Bérubé.

Il a ajouté qu’il s’agissait de leur « problème ». « Deal with it », a-t-il lancé à l’endroit des libéraux dans un échange avec les journalistes anglophones.

Le chef parlementaire de Québec solidaire en a également profité pour décocher une flèche à Dominique Anglade, tout en refusant de retirer l’amendement. « Il y a eu le virage nationaliste, ça a duré quelque temps, il y a eu le virage progressiste, le virage écologique, tout ça, c'est du bon marketing politique, mais c'est un parti qui ne sait pas où il s'en va », a-t-il déclaré.

Le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, n’était pas plus empressé à aider sa rivale libérale. Interpellé dans les corridors de l’Assemblée nationale pour savoir s’il comptait retirer l’amendement controversé, le ministre a simplement lancé en marchant : « Non ! ».