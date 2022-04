[BALADO] L’aspect biologique d'un chagrin d'amour

Vivre un échec amoureux est toujours un moment difficile, autant sur le plan psychologique que physique.

On pleure, on perd notre motivation, on est fatigué, irrité, et on a envie de noyer notre peine dans la crème glacée.

Mais avoir le cœur brisé n’est pas seulement un moment difficile à passer, puisque ce deuil a des effets bien réels sur notre cerveau. Lesquels?