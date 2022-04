Baseball : promotion dans le AA pour Édouard Julien

Après une première saison professionnelle couronnée de succès dans l’organisation des Twins du Minnesota, Édouard Julien franchit un pas de plus vers son rêve d’évoluer dans le baseball majeur. C’est au niveau AA qu’il amorcera la prochaine campagne, dès vendredi.

La dernière semaine a été fertile en émotions pour le joueur de Québec. Jeudi dernier, il prenait part à un premier match préparatoire dans la Ligue des pamplemousses avec les Twins. Le lendemain, il a appris qu’il entamerait la saison dans le AA, après avoir bouclé la dernière dans le A fort.

Lundi, Julien s’est rapporté au Wind Surge de Wichita, au Kansas. Par le biais d’une vidéoconférence avec les journalistes de sa ville natale, il s’est dit comblé de la tournure des événements, mais certainement pas rassasié.

«Je me dis souvent que je suis chanceux de pouvoir jouer au baseball et de réalisæer mon rêve tous les jours. À chaque fois que je suis sur le terrain, je me dis que c’est peut-être la dernière fois que je vais jouer. Je joue avec cette mentalité.

«C’est sûr que je suis plus près de mon but, mais en même temps, je suis encore très loin. Je le vois comme ça. Je me visualise souvent en train de jouer au prochain niveau et je suis très confiant”, a-t-il indiqué.

Prêt à faire du «dommage»

Les performances de l’espoir de 22 ans à sa première saison professionnelle ont certainement séduit l’état-major des Twins.

Le choix de 18e ronde en 2019 a éclipsé toutes les attentes avec une impressionnante moyenne de présence sur les sentiers de, 434.

Julien a démontré sa puissance avec 18 coups de circuit, mais aussi sa patience au bâton en soutirant 110 buts sur balles.

«L’un de mes buts cette saison, c’est d’être plus agressif tôt dans le compte. Plus on monte de niveau, plus les lanceurs sont bons pour contrôler leurs balles à effet en allant te voler des prises au début du compte. Je veux être agressif et mon but c’est de faire du dommage, de frapper la balle en lieu sûr avec autorité», s’est-il exprimé.

Riche expérience

Julien a profité des dernières semaines de camp pour faire le plein d’expérience. Surtout lorsqu’il a été appelé à prendre part au match face aux Red Sox, jeudi dernier, au deuxième coussin.

À son unique apparition au bâton, Julien s’est rendu sur les sentiers grâce à un but sur balles, mais il a été retiré en tentative de vol par la suite.

«Je savais que j’allais rentrer au deuxième but, mais je ne savais pas quand. Un des coachs est venu me voir pendant la septième manche et il m’a dit que j’allais jouer. Tu n’as pas vraiment le temps de réfléchir et de te réchauffer. Tout va vite un peu, tu stresses, mais c’est cool ! J’aurais aimé mettre la balle en jeu, mais je suis content d’avoir soutiré un but sur balles», a-t-il constaté.

Continuer de progresser

Maintenant qu’il passe au niveau AA, Julien n’entend pas s’arrêter, même s’il sait pertinemment que le défi sera plus grand.

«Mes objectifs sont différents de l’an passé, quand j’étais au plus bas niveau. C’était plus facile de monter les échelons, mais maintenant, il y a moins de place. C’est quand même l’un de mes objectifs de monter encore d’un niveau cette année. J’y vais au jour le jour. Je veux être 1 % meilleur chaque jour», a-t-il confié.

La saison dernière, le Québécois a disputé au moins 15 matchs à quatre positions différentes. Tout au long du camp ce printemps, il a évolué au deuxième coussin.