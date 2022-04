Beaucoup de monde sur scène au Trident

Il y aura beaucoup de monde sur la scène du Trident lors de la saison 2022-2023. Une centaine d’artistes prendront possession des planches de la salle Octave-Crémazie lors des cinq propositions théâtrales de cette 52e saison.

« On va toujours au maximum de ce qu’on peut faire. On ne s’empêche pas de faire des solos, mais le tronc principal, où nous sommes à notre place, c’est lorsqu’il y a beaucoup de gens sur scène », a lancé la directrice artistique Anne-Marie Olivier.

Cette saison, sa 9e, est la dernière qui portera la signature de celle qui a décidé de retourner à sa pratique artistique.

« J’espère que les gens vont aimer. Le voyage n’est pas celui qui était initialement prévu, avec une COVID qui a bousculé les programmations, mais il sera tripant », a-t-elle fait savoir.

Dès septembre

La saison 2022-2023 débutera le 13 septembre avec l’adaptation théâtrale de la comédie musicale Cabaret. Un spectacle à grand déploiement avec 14 acteurs et six musiciens sur scène et qui devait clôturer la saison du 50e anniversaire.

« C’est l’fun, ça marche et la magie opère. C’est vraiment tripant. C’est en route depuis longtemps et ça va être comme un bon vin qui a mûri. J’ai vu les répétitions et je me suis dit : oh Balthazar. Ça va être merveilleux », a-t-elle indiqué.

Les 27, 28 et 29 octobre, quarante artistes monteront sur scène pour offrir quatre représentations de la trilogie UN.DEUX.TROIS. de Mani Soleymanlou. Une grande fresque d’approximativement quatre heures qui questionne ce qui nous constitue, nous divise et nous réunit.

Le conte pour adultes Alice, du Théâtre Rude Ingénierie, est une relecture de l’œuvre de Lewis Carroll.

Alice, ne se retrouvera pas au pays des merveilles, mais dans un monde incompréhensible, bourré de contraintes et des règles les plus absurdes les unes que les autres. Un spectacle qui sera à l’affiche du 8 novembre au 3 décembre.

En 2023

L’année 2023 sera lancée avec L’éveil du printemps de Frank Wedekind dans une adaptation de David Paquet.

« J’avais envie qu’on parle de sexualité. La seule œuvre de répertoire qui en parle et la plus connue a été écrite à la fin du 19e siècle et elle a vieilli. Ça parle des tabous sexuels d’aujourd’hui, de qu’est-ce qui ne passe pas et de qu’est-ce qu’on a à dire entre les générations. Ça va être audacieux, drôle, touchant et plein de malaises », a-t-elle précisé.

Du 7 mars au 1er avril, le Trident présentera N’essuie jamais de larmes sans gants. Il s’agit de la première adaptation théâtrale du roman de Jonas Gardell qui aborde le sida.

« Le roman est extraordinaire. C’est un projet hyper sensible, mais qui transforme à tout jamais notre regard sur cette question », a mentionné Anne-Marie Olivier.

La directrice artistique montera sur les planches, du 25 avril au 20 mai, pour clore son passage au Trident, avec son troisième solo intitulé Quinze façons de te retrouver.

« Ça parle des années 70 et 80, de la famille, d’argent, du legs et de la place de la musique dans nos vies. C’est 15 petits chapitres et c’est un truc très personnel. Ça va me permettre de faire un dernier au revoir aux abonnés. C’était maintenant ou jamais », a-t-elle fait remarquer.