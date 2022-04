C’est la fin pour Todd Frazier

Todd Frazier a annoncé qu’il prenait sa retraite afin de se concentrer sur son rôle de père de famille, mardi.

C’est ce que l’Américain de 36 ans a indiqué au quotidien New York Post, mardi. Il met ainsi un terme à une carrière de 11 saisons dans les ligues majeures au cours de laquelle il a porté les couleurs de six équipes, dont les Reds de Cincinnati.

«[Le baseball] a été l’amour de ma vie, a lancé celui qui évoluait au troisième but au New York Post. C'est très difficile de lâcher prise. Ne vous méprenez pas, c'est l'une des décisions les plus difficiles que j'ai prise dans ma vie. Mais là où j'en suis dans ma carrière et où j'en suis dans ma vie, je pense que c'était la bonne décision. Je pense qu'il est temps d'être cette figure paternelle que j’ai toujours voulu être.»

Après avoir participé deux fois au match des étoiles en début de carrière, Frazier avait vu ses performances péricliter au cours des dernières années. Il avait accepté un contrat des ligues mineures avec les Pirates de Pittsburgh l’année dernière, étant limité à 13 rencontres avec le club de la Pennsylvanie.

En carrière, il a maintenu une moyenne au bâton de ,241, cognant 218 circuits. Il a également porté les couleurs des White Sox de Chicago, des Yankees et des Mets de New York ainsi que des Rangers du Texas.

Frazier a donc terminé sa carrière avec une participation aux Jeux olympiques de Tokyo, aidant les États-Unis à remporter la médaille d’argent après une défaite en finale contre le Japon.