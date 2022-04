Comment aider ma nièce?

J’ai grandi dans une famille où la récompense venait de notre mère au retour de l’école et à la fin des repas, avec les desserts. Elle était championne des tartes qu’elle faisait en série, ainsi que des gâteaux roulés aux confitures. Pas besoin de vous dire qu’on habitait la maison préférée des voisins.

J’ai hérité de la génétique de mon père, un grand six pieds sans une once de graisse. Un physique pas courant dans la famille de ma mère où tout le monde avait une bonne vingtaine de livres en trop. Ma sœur et mes deux frères ont suivi le modèle maternel et ont toujours été enrobés.

Ma sœur, une cuisinière émérite, a malheureusement imité notre mère dans sa propension à confectionner des desserts tous meilleurs les uns que les autres, pour en faire bénéficier sa famille. Ses deux enfants, un garçon et une fille aujourd’hui ados, ont développé un goût pour le sucré et ne s’en sont jamais privés.

Le problème c’est que sa fille, ma filleule que j’adore, s’est fait dire au retour à l’école en présentiel après les longs mois de pandémie par une de ses meilleures amies, qu’elle était devenue toutoune. Ce mot a résonné en elle comme une condamnation à mort.

Comme je suis célibataire et sans enfants, qu’on a une bonne complicité ensemble, elle vient souvent passer ses fins de semaine avec moi. Et c’est la semaine passée alors que je l’ai surprise en train de se faire vomir dans les toilettes où elle s’était précipitée après avoir terminé sa pizza, que je n’ai pas eu le choix de lui demander ce qui se passait.

Après avoir versé de grosses larmes, elle m’a raconté l’objet de sa peine, en me faisant promettre de ne rien dire à sa mère. J’ai promis, mais je ne me sens pas correct envers ma sœur de lui cacher le trouble de sa fille, surtout quand on sait les dommages à long terme que cette habitude de se faire vomir risque de créer chez ma nièce. J’ai grande envie de parler à sa mère parce que je ne sais pas quoi faire pour l’aider, à part lui dire qu’elle est belle comme elle est, ce qui la choque désormais.

Tatie

Il existe un organisme qui s’appelle « Anorexie et boulimie Québec » qui travaille, via une ligne téléphonique d’écoute et de référence, avec des cas comme celui de votre nièce. Avant même de parler à sa mère, prenez le temps de consulter les spécialistes qui y travaillent afin de ne pas vous mettre à dos cette adolescente qui vous fait confiance. Son équilibre est fragile et il faut la respecter dans sa douleur. On peut appeler ANEB entre 8h et 15h tous les jours de la semaine au (514) 630-0907 quand on habite la région de Montréal, ou au (1-800) 630-0907 quand on habite l’extérieur de Montréal. On pourra très certainement vous proposer une ligne de conduite à adopter avec cette enfant.