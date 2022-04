Des investissements de 10 M$ pour Normandin

La pandémie n’arrête pas les projets d’expansion pour la chaîne Normandin, qui annonce un plan d’investissements de 10 M$ pour 2022. Elle prévoit la rénovation de restaurants existants et l’ouverture de nouvelles adresses.

Ce projet de revitalisation permettra de moderniser plusieurs infrastructures de la chaîne, qui compte 43 restaurants et trois hôtels générant plus de 2700 emplois dans la province.

Le premier restaurant à s’inscrire dans ce plan est celui du boulevard Bastien, à Québec, qui a subi une cure de rajeunissement de 700 000$ au cours des dernières semaines et qui a rouvert ses portes hier matin, dans un tout nouveau décor. Il faut dire que c’est à cet emplacement que tout a commencé pour Normandin en 1969.

Le prêt-à-manger

«Dans les 10 M$, il y a l’ouverture de deux nouvelles succursales qui est prévue et la rénovation de quatre restaurants», a affirmé Norbert Gagnon, président-directeur général de la chaîne.

C’est sans compter la poursuite du développement des comptoirs destinés à vendre les produits prêts-à-manger. À cause de la pandémie et de la fermeture des salles à manger, beaucoup de consommateurs se sont tournés vers ces produits pratiques et faciles à préparer.

«On souhaite doubler les ventes dans nos espaces-boutiques. Il y a une tendance de fond dans le prêt-à-manger. Chaque fois que les salles à manger ont fermé, ce secteur-là de notre entreprise a pris beaucoup d’expansion et à chaque réouverture, le volume d’affaires qu’on avait créé est demeuré. C’est maintenant une partie importante de l’entreprise», a ajouté M. Gagnon.

53 ans d’histoire

Dans la dernière année, Normandin s’est implantée à Saguenay et à Roberval.

«Il y a encore de la place au Saguenay probablement pour un troisième restaurant. On est à la recherche de sites. Par la suite, le développement va se faire plus dans l’ouest de la province. C’est là-dessus qu’on travaille en ce moment.»

La chaîne est présente jusqu’à Sainte-Julie et, selon M. Gagnon, les démarches se concentrent sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de la région de Montréal.

«La chaîne est beaucoup plus connue dans l’est de la province que dans l’ouest. Alors, on a le défi de faire connaître la marque. C’est quelque chose qui est très possible et il y a vraiment une demande pour le type de restauration familiale et de tous les jours que nous représentons», a indiqué M. Gagnon.

«On a plein de projets. On veut que cette entreprise-là continue de croître et c’est pour cela qu’il y a des projets d’investissement. Il faut se garder jeune et il faut se garder à jour autant dans notre menu que dans nos restaurants», a-t-il soutenu.

Le développement de l’offre hôtelière fait partie également des projets futurs de Normandin, qui possède aussi des terrains.

De plus, la chaîne de restaurants compte accroître sa présence dans les supermarchés avec ses produits maison. Durant la pandémie, Normandin a réalisé un partenariat avec les IGA des Sources pour tester le marché de la pizza surgelée.

«On a découvert des opportunités très intéressantes», a conclu le PDG.

Les enjeux

Concernant la pénurie de main-d’œuvre, Normandin possède ses propres mécanismes de recrutement à l’international, qui ont permis d’embaucher près de 120 travailleurs étrangers jusqu'à présent.

Faisant face aux effets de l'inflation, l’entreprise ne fait pas bande à part et elle subit elle aussi une pression sur ses coûts de production qui se répercute «inévitablement sur les prix», qui ont connu une augmentation d’environ 10% depuis deux ans.

Selon l’enquête annuelle de HRImag et de l’ARQ, près de 83% des restaurateurs au Québec affirment que leurs prix seront plus élevés en 2022, en raison de la croissance des coûts de la main-d’œuvre et de la nourriture.