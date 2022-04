Diocèse de Québec: une action collective d’une «ampleur jamais vue»

Est-ce que le Diocèse de Québec peut être visé par un recours collectif afin de le tenir responsable de toutes les agressions sexuelles commises par les religieux sur son territoire depuis les années 40 ?

C’est la question que doit se poser le juge Bernard Godbout qui a le mandat d’autoriser ou non un recours collectif. Bien que le fardeau pour accepter une telle procédure à cette étape est peu élevé et ne garantit pas que le Diocèse sera tenu responsable, la décision pourrait être couteuse pour le défendeur.

En août 2020, deux hommes qui affirment avoir été agressés par le curé de leur paroisse dans les années 50 et 60 ont déposé une action collective pour tenir le Diocèse de Québec responsable des agressions. «J’avais des comportements toxiques et je me demandais pourquoi. Il a fallu que j’aille en thérapie et ma psychologue m’a clairement démontré que ça venait directement de ces agressions-là», raconte le représentant du groupe, Pierre Bolduc.

Beaucoup de victimes

Depuis, environ 80 victimes alléguées se sont manifestées pour faire partie de l’action collective et se nombre est appelé à augmenter.

Il est toutefois difficile de quantifier le nombre de religieux qui auraient pu commettre de telles agressions sexuelles, mais l’avocat qui pilote le dossier pour les demandeurs estime qu’environ 10 % des hommes d’Église étaient des abuseurs en ajoutant que ceux-ci ont fait plusieurs victimes. En 1960, le Diocèse de Québec regroupait environ 1200 religieux, mais le recours vise aussi des employés et des bénévoles de l’institution.

«On attaque le diocèse parce que c’est des nominations qu’ils ont faites d’agresseurs, ils ne savaient pas que c’était des agresseurs, mais dans des activités du diocèse, dans des paroisses», explique Me Alain Arsenault.

Ingérable

Pour sa part, la représentante du diocèse, Me Catherine Cloutier a d’abord dit avoir «beaucoup de sympathie pour les victimes» évoquant du bout des lèvres un possible règlement à venir. Elle estime toutefois qu’un tel recours est d’une «ampleur jamais vue» et serait «ingérable» puisqu’il vise non pas une communauté religieuse ou un pensionnat, mais un territoire.

L’ardeur de la défense du diocèse est toutefois vue comme «une autre agression» par le demandeur, Pierre Bolduc. L’homme allègue avoir été abusé à de multiples reprises en 1969 par un abbé de la Beauce qui lui demandait de se confesser après les agressions en disant que «c’était la faute du demandeur qui est trop beau, qu’il l’aime beaucoup».

Au total, sept diocèses du Québec font l’objet d’un recours collectif similaire. Celui qui vise le diocèse de Québec pourrait être le premier à être autorisé. Le juge de la Cour supérieure Bernard Godbout a pris sa décision en délibéré.