«Frontière»: des défis au quotidien pour la GRC

Surveiller la plus longue frontière au monde, celle du Canada et des États-Unis, n’est pas une mince tâche. C’est ce qu’on découvre dans la série Frontière, présentée à compter de mercredi sur la chaine MOI ET CIE.

Ce ne sont pas les défis qui manquent pour la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui tente d’empêcher les entrées irrégulières, la contrebande de drogue et de cigarettes, le passage de colis suspects ou encore le trafic d’armes et le trafic humain.

Longue de 8890 km, la frontière canado-américaine est patrouillée à pied, en véhicule, en VTT, en motoneige, en bateau et en hélicoptère. Le recours à des drones munis de caméras thermiques est aussi nécessaire. C’est un travail à recommencer jour après jour, toute l’année durant.

Frontière donne accès au travail de la GRC sur le terrain, notamment au détachement de l’intégrité frontalière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le premier épisode, il est question du chemin Roxham, en Montérégie, où beaucoup de migrants continuent, depuis 2017, de passer illégalement en provenance des États-Unis.

C’est tourné en pleine action, ce qui ajoute une touche d’authenticité pour les téléspectateurs, qui se sentent eux aussi en mission. Grâce à la caméra thermique d’un drone, les policiers parviennent même à appréhender un homme qui avait franchi la frontière quelques heures plus tôt, les Américains ayant alerté les autorités canadiennes.

Au cours de la série, on découvre aussi l’Équipe des enquêtes sur la sûreté maritime sur le fleuve et le Détachement frontalier de l’Estrie.

La série présentée en première fenêtre sur la plateforme Vrai débarque dans la grille de MOI ET CIE chaque mercredi, à 19 h, à compter du 6 avril.