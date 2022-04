Kansas champion du March Madness

Dans un scénario improbable, les Jayhawks de Kansas ont comblé un retard de 15 points en finale du March Madness pour défaire les Tar Heels de North Carolina 72 à 69 et devenir les nouveaux champions du basketball universitaire américain.

• À lire aussi: De grands moments dans l’histoire du March Madness

Il s’agit du quatrième titre de l’histoire des Jayhawks, le premier depuis 2008.

Les vainqueurs ont toutefois dû trimer dur pour venir à bout de leurs adversaires. À la mi-temps, ils tiraient de l’arrière 40 à 25. Ils ont toutefois rattrapé leur retard juste avant la moitié de la deuxième demie, laissant place à une fin de match digne d’une finale.

Ce fût un véritable travail d’équipe des Jayhawks, alors que cinq joueurs ont franchi la barrière des 10 points. Jalen Wilson et David McCormack ont été les plus productifs, avec 15 points. Ce dernier a d’ailleurs complété un double-double, avec 10 rebonds. Christian Braun a accompli le même exploit que son coéquipier, avec 12 points et autant de rebonds.

Cinq athlètes ont aussi franchi la barre des 10 points dans le camp des Tar Heels. R.J. Davis et Armando Bacot ont tout tenté avec 15 points chacun, mais en vain. Les deux ont complété un double-double, respectivement avec 12 et 15 rebonds. Brady Manek a imité ses coéquipiers avec 13 points et autant de rebonds.

Les Jayhawks succèdent ainsi aux Bears de Baylor, qui avaient enlevé les honneurs du March Madness en 2021.