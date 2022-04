La majorité des préretraités du Québec estiment ne pas avoir suffisamment épargné

À l’approche de la retraite, 76 % des Québécois de 50 ans et plus ont l’impression de ne pas avoir assez épargné, selon un récent sondage de la Banque Royale Canada (RBC).

Il s’agit toutefois du pourcentage le plus faible à l’échelle du pays, alors que les Britanno-Colombiens (85 %), les Ontariens (85 %) et les Albertains (88 %) sont les plus nombreux à estimer avoir épargné moins que ce dont ils auront besoin à la retraite. La moyenne nationale est de 83 %.

Les résultats du coup de sonde, dévoilés mardi, révèlent que plus d’un tiers (38 %) des Québécois s’attendant à vivre au moins 10 ans après avoir épuisé leur épargne, soit le pourcentage le plus élevé au Canada (32 %).

La moitié des préretraités au Québec (53 %) se disent également inquiets à l'idée de dépenser leur épargne à la retraite, contre 55 % à l’échelle du Canada.

«De façon à combler tout manque à gagner, il est important de savoir d’où proviendra votre revenu à la retraite et de combien il sera», a déclaré Rick Lowes, vice-président, Stratégie de retraite, RBC.

«Tenter de déterminer quelles seront vos sources de revenus à la retraite et l’incidence qu’elles auront sur vos liquidités et vos impôts peut sembler une tâche ardue, mais il est essentiel de le faire pour vous aider à planifier afin de gérer tout déficit», a-t-il ajouté.

D’ailleurs, 19 % des répondants au Québec ont affirmé avoir élaboré un plan de retraite avec un planificateur financier, tandis que 20 % des Québécois ont indiqué avoir un plan seulement «dans leur tête».

Le sondage a été mené auprès de 2200 Canadiens, entre le 21 mai et le 1er juin 2021.