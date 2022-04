C’est jeudi dernier, dans les bureaux de la Caisse Desjardins de l’arrondissement Beauport à Québec (rue Clemenceau), que l’éditeur Gaston Bélanger a procédé au lancement officiel de sa 31e Revue sportive, qui encore une fois retrace les performances et événements sportifs de la dernière année survenus dans les régions de Québec, de Lévis, de l’île d’Orléans et dans les MRC de Charlevoix-Est, Côte-de-Beaupré et Portneuf, et qui sont souvent oubliés dans les médias traditionnels (radio, télé, journal). La Revue sportive, abondamment illustrée et qui compte 142 pages sur papier glacé de grande qualité, est tirée à 3000 exemplaires et est disponible gratuitement à la rôtisserie Benny&Co. de la rue Seigneuriale, à Beauport, et sur le web à www.revuesportive.com. Sur la photo, à gauche, Gaston Bélanger, éditeur de La Revue sportive en compagnie de Sylvain Rouleau, directeur général de la Caisse Desjardins de Beauport. Desjardins est le partenaire présentateur de la Revue depuis plusieurs années.

Salut Bill

Photo courtoisie

J’ai été peiné d’apprendre récemment le décès d’Urbain « Bill » Johnson, de Québec. Bill (pour les intimes) a rendu l’âme le 5 mars dernier à l’âge de 90 ans. Fier résident de Charlesbourg pendant des années et qui a fait une longue carrière dans le monde de l’assurance avec l’Industrielle Alliance, Bill était l’un des plus anciens membres du club de golf Royal Québec. Je l’avais rencontré pour la première fois au Château Frontenac lors de l’exposition consacrée à Grace de Monaco, il y a quelques années. Bill s’était d’ailleurs rendu célèbre, en 1969, alors qu’il avait dansé avec la célèbre princesse (photo), de passage à Québec lors du Carnaval de Québec, cette année-là. Mes condoléances à son épouse Yolande, sa fille unique Nancy, et tous ses proches et amis. La cérémonie funèbre aura lieu à une date ultérieure.

Des boîtes cabanes

Avec le contexte actuel de la pandémie et sa 6e vague, la Fondation Jonction pour Elle, qui est à l’écoute des femmes et enfants victimes de violence conjugale des territoires de Lévis et Chutes-de-la-Chaudière, a réinventé son fameux brunch annuel avec des boîtes cabanes gastronomiques préparées par le restaurant Bistro Évolution de Lévis. Gravlax de saumon au gin, salade d’agrumes aux herbes fraîches, pouding chômeur au sirop d’érable, gaufre maison et poulet frit au sarrasin. Commandez votre boîte cabane (disponible les 1, 2, 8, 9, 15 et 16 avril), et aidez la Fondation dans ses actions. Renseignements : www.fondationjonctionpourelle.com.

En souvenir

Le 5 avril 2007. Martin Brodeur (photo) des Devils du New Jersey établit un record dans la LNH avec sa 48e victoire de la saison, une victoire de 3-2 sur la route contre les Flyers de Philadelphie. Brodeur brise la marque établie par Bernie Parent des Flyers en 1973-74.

Anniversaires

Photo courtoisie

Patrick White (photo), chef des nouvelles au Journal de Québec de 2006 à 2009 et professeur de journalisme à l’UQAM depuis septembre 2018, 52 ans... Jean-Pier Goulet, retraité du monde la restauration (Beaugarte de Sainte-Foy). Son âge ? La normale + 4 (golf)... Martin Michaud, auteur québécois (Les enquêtes de Victor Lessard), 52 ans... Pharrell Williams, auteur-compositeur-interprète, rappeur américain, 49 ans... Patrice Godin, comédien (Emma), 54 ans... Alain Choquette, magicien et animateur, 60 ans... René Homier-Roy, ex-animateur, 82 ans... Gilles Proulx, ex-animateur radio controversé, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 avril 2021 : Paul Ritter (photo), 54 ans, acteur britannique notamment connu pour avoir joué dans la série Chernobyl... 2020 : Shirley Douglas, 86 ans, célèbre actrice et militante canadienne... 2018 : Tim O’Connor, 90 ans, acteur américain (Peyton Place)... 2017 : Dave Gove, 38 ans, ex-joueur de la LNH, membre des Hurricanes de la Caroline, coupe Stanley 2006... 2016 : Jean Martin, 59 ans, journaliste, ex-chef d’antenne du Téléjournal Québec et du Téléjournal Est-du-Québec... 2013 : Piero de Palma, 87 ans, ténor italien... 2012 : Ferdinand Alexander Porsche, 76 ans, designer allemand... 1994 : Kurt Cobain, 27 ans, chanteur et guitariste de Nirvana.