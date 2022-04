LHJMQ: les Saguenéens portent un dur coup au Drakkar

Les Saguenéens de Chicoutimi ont porté un dur coup au Drakkar de Baie-Comeau, mardi soir, quand ils sont sauvés avec une victoire de 5-3 sur la glace du centre Henry-Leonard.

• À lire aussi: Le Drakkar amorce une séquence cruciale

• À lire aussi: L’Océanic de Rimouski prend sa revanche à Baie-Comeau

• À lire aussi: Les Sags ne font pas le poids face aux Voltigeurs

Engagés dans un vrai match de quatre points, les Bleus sont parvenus à se faufiler dans le dernier droit et ainsi se forger une priorité de trois points sur leurs éternels rivaux de la division Est.

Les visiteurs ont cassé les reins de l’ennemi, en fin de troisième période, quand Jacob Newcombe a rompu une égalité de 3-3 alors qu’il restait moins de trois minutes à faire dans la rencontre.

Accusant des reculs à deux reprises (0-2 et 3-2) dans la partie, les locaux ont eu le mérite de revenir de l’arrière, mais ce ne fut pas suffisant pour renverser la vapeur dans ce duel de grande importance.

«On parle d’une défaite crève-cœur. Les gars ont débuté le match lentement. Ce n’est pas tout le monde qui y croyait, mais ils se sont battus dans tous les sens du terme», a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Même si son club demeure au 16e rang du classement général, à la suite de la défaite des Tigres de Victoriaville, l’entraîneur-chef a quand même vu du positif malgré l’absence des vétérans de 20 ans Jacob Gaucher et Marc-Antoine Pépin.

«Il y avait pas mal de jeunes de 16 et 17 ans impliqués qui continuent d’apprendre et qui vont tirer beaucoup d’expérience dans ce type de rencontre. Ils vont être beaux à voir quand ils auront 18 et 19 ans.»

De l’autre côté

Dans le clan des Saguenéens, le pilote Yanick Jean a apprécié la récolte des deux points, même s’il s’attendait à voir beaucoup plus d’émotions sur la patinoire.

«Considérant l’enjeu, j’aurais pensé à plus d’action des deux côtés. Disons que cela ressemblait beaucoup à un match de semaine avec peu de gens dans les estrades et l’équipe adverse qui parvient à se sauver avec la victoire.»

En bref

William Rouleau a inscrit un doublé dans la conquête. Michaël Pellerin et Marc-Antoine Séguin ont aussi déjoué le gardien Olivier Ciarlo, qui a connu des hauts et des bas devant sa cage.

Meilleur joueur de son équipe, Xavier Fortin, Benjamin Corbeil et Isaac Dufort ont trompé la vigilance du cerbère Kevyn Brassard solide dans le triomphe des siens.

Bas de photo (Crédit Mario Dechamplain)

Les Saguenéens ont trouvé le moyen de se faufiler avec une victoire de 5-3 sur le Drakkar, mardi soir, sur la glace du centre Henry-Leonard.