LHJMQ: L’Océanic reçoit l’équipe de l’heure

RIMOUSKI-L’Océanic reçoit l’équipe de l’heure dans la LHJMQ mercredi soir à Rimouski alors que le Titan de Bathurst s’amène à Rimouski sur une séquence de 13 matchs sans défaite en temps régulier.

Après un début de saison décevant qui a coûté le poste à l’entraîneur-chef Mario Durocher, le Titan fait flèche de tout bois depuis la reprise des activités après la pause due à la pandémie de la COVID-19.

Il s’agira du premier affrontement entre les deux équipes cette saison. L’Océanic n’a pas à rougir non plus avec une séquence de huit parties sans défaite en temps régulier qui lui a permis de consolider le 5e rang de l’Association de l’Est avec une avance de sept points sur les Mooseheads d’Halifax, avec un match en main. Le 4e rang est détenu par les Sea Dogs de Saint John qui en une priorité de sept points sur Rimouski. Les deux clubs s’affronteraient en première ronde si les séries débutaient aujourd’hui.

Un gros test

« C’est un test important pour nous contre un éventuel adversaire en séries. Quand on joue de la bonne façon, on peut rivaliser avec n’importe quel adversaire. Huit de nos 12 dernières rencontres seront contre des équipes de haut de classement. Il faut les prendre une par une et même période par période », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Un seul blessé

L’Océanic ne compte plus qu’un joueur blessé en Alex Drover, mais plusieurs gars ont des petits bobos. « Il n’est pas impossible qu’on accorde du repos à certains joueurs pour guérir des petits bobos à l’approche des séries étant donné que notre position est pas mal déterminée. Ne soyez pas surpris de voir quelques joueurs midget AAA venir nous prêter main-forte et prendre un peu d’expérience lorsque leurs équipes seront éliminées des séries. On va voir ça au fur et à mesure », a mentionné le pilote de la formation rimouskoise.

Aguilar parmi les étoiles

Après avoir obtenu son premier point en carrière dans la LHJMQ le 24 mars dernier à son 46e match, le défenseur de 17 ans, Mathis Aguilar en a jouté cinq en trois parties lors de la dernière semaine pour se tailler une place sur l’équipe d’étoiles. « Il a plus d’offensive en lui qu’on pourrait le penser et il continue de bien faire défensivement », se réjouit Serge Beausoleil.

En bref

Bien que la décision finale n’était pas encore prise mardi midi, il est fort probable que Gabriel Robert soit devant le filet mercredi. Avant le match, l’Océanic rendra hommage à l’ex-journaliste Réal-Jean Couture décédé en mai 2020 en donnant son nom à la galerie de presse du Colisée Financière Sun Life.