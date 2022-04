Magalie Lépine-Blondeau va jouer dans la nouvelle série «Les yeux fermés»

Magalie Lépine-Blondeau va jouer une enseignante en quête de réponses relativement au suicide apparent de son grand frère, survenu en 1994 – la même année que Kurt Cobain, leader de Nirvana –, dans le thriller psychologique Les yeux fermés.

La série de six épisodes écrite par Anita Rowan (O’, Chaos) et réalisée par Jeanne Leblanc (Les nôtres, 5e rang) va multiplier les allers-retours entre les années 1990 et nos jours, alors qu’Élise (Lépine-Blondeau), aujourd’hui âgée de 38 ans, veut comprendre ce qui s’est vraiment passé 27 ans plus tôt quand son frère Simon (Léokim Beaumier-Lépine) s’est enlevé la vie.

À l’époque, sa mère (Anie Pascale) a voulu protéger Élise et la relation entre les deux femmes, les seules de la famille encore en vie, est d’ailleurs au cœur de la série.

Le corps de Simon a été repêché dans une rivière au lendemain du dernier souper qu’il a partagé avec ses proches. C’était le 21 septembre 1994. Parti en vélo pour faire une course au dépanneur, il n’a jamais été revu vivant et les autorités ont conclu à un suicide.

Quand la maison familiale est mise en vente en 2021, Élise fait le ménage dans la chambre de Simon, qui est demeurée intacte. «Élise réalise qu’elle en sait peu sur son frère, encore moins sur les raisons qui l’ont poussé à commettre l’irréparable. Elle se met à disséquer le journal de Simon, marche dans ses pas, interroge ceux qui l’ont connu, confronte ceux qui n’ont apparemment rien vu venir», a détaillé l’autrice Anita Rowan au moment d’annoncer le projet, mardi.

«Les yeux fermés, c’est vraiment tout ce qui n’a pas été vu, tous les signes qui n’ont pas été, peut-être, pris en compte, et qu’Élise voit 27 ans plus tard», a-t-elle ajouté, précisant que plus Élise poursuit sa quête, plus le mystère s’obscurcit.

Parmi les gens qu’elle croise dans le cadre de son «enquête citoyenne» – exit les policiers dans cette histoire –, il y a l’animateur de pastorale (Benoît McGinnis) avec qui Simon s’était lié d’amitié.

Magalie Lépine Blondeau est «très excitée par le ton» de la série. «C’est l’enfant survivant avec tout ce que ça comporte de pression, aussi de troubles d’attachement et d’engagement, alors elle est très dense, Élise, et j’ai hâte de m’attaquer à toute sa complexité. En fait, en allant chercher les réponses entourant le mystère autour de la mort de son frère, je pense qu’elle se cherche. Ce sera une quête très personnelle.»

Mmes Rowan et Leblanc étaient adolescentes dans les années 1990 et elles se sont «payé la traite» en revisitant cette décennie. Pour s’inspirer, la réalisatrice écoute en boucle des chansons de la décennie grunge. C’était aussi un moment charnière dans la carrière internationale de Céline Dion, qui vendait alors des millions de disques aux États-Unis.

L’action se passe non loin de Montréal. «Je n’ai pas pu l’emmener en Abitibi, d’où je viens, Fabienne [Larouche] ne voulait pas», a souligné l’autrice, qui se réjouit de nous ramener à une époque où les cellulaires et les réseaux sociaux ne rythmaient pas nos vies.

Le tournage en location va se mettre en branle le 2 mai prochain dans le Grand Montréal. Trente-deux jours ont été prévus pour la captation de toutes les scènes, qui vont aussi mettre en vedette Charlotte Aubin, Marc Beaupré, Annick Bergeron, Larissa Corriveau, Louis-Philippe Dandeneault, Patrice Dubois, Muriel Dutil, Isabelle Guérard, Laurence Ménard, Frédéric Pierre et Arnaud Vachon.

Produite par Aetios Larouche, la boite de Fabienne Larouche et Michel Trudeau, la série Les yeux fermés se retrouvera sur ICI TOU.TV EXTRA en 2022-2023.