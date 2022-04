Manifestations à Ottawa: fin de l’enquête sur la femme blessée par un cheval

L’Unité des enquêtes spéciales (UES) a annoncé mardi avoir mis fin à l’enquête concernant une femme blessée par un cheval lors des manifestations à Ottawa en février dernier, car cette dernière n’aurait pas subi de blessures graves.

Dans un communiqué publié lundi, le directeur de l’UES, Joseph Martino, a estimé que la femme de 49 ans a été légèrement blessée, le 18 février dernier, lors d’une interaction avec un agent du service de police de Toronto (SPT) à cheval.

Les premières indications sous-entendaient que la femme avait été gravement blessée. À la suite d’une entrevue avec la victime, ainsi qu’un examen des séquences filmées de l’évènement et des dossiers médicaux de la femme, l’UES a conclu ne pas avoir «la compétence légale pour enquêter sur l’affaire» étant donné que «la femme n’a subi aucune fracture et que sa blessure s’est limitée à une entorse de l’épaule».

Le dossier a ainsi été remis au SPT qui fera une enquête plus approfondie s’il le juge nécessaire.

Rappelons que les évènements visés par cette enquête se sont déroulés lors des manifestations qui ont eu lieu dans le Centre-Ville d’Ottawa. «[La victime] faisait partie d’un groupe de manifestants sur la rue Rideau, devant le Fairmont Château Laurier, lorsqu’une unité de police à cheval s’est avancée dans la foule afin de créer une distance entre les manifestants et les agents de police. L’un des chevaux, qui se trouvait à l’extrémité de l’unité, est entré en contact avec un homme et une femme et les a fait tomber au sol. Des agents de police à pied se sont rapidement avancés pour encercler la femme et l’homme, tandis que des manifestants s’avançaient également», a indiqué l’UES.

La femme aurait été par la suite transportée à l’hôpital en raison de douleurs à l’épaule.