Maple Leafs: Auston Matthews, premier marqueur de 60 buts en 10 ans?

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews, que le Canadien de Montréal affrontera samedi soir, n’en finit plus d’atteindre les plus hauts sommets et il pourrait bientôt devenir le premier joueur de la Ligue nationale depuis 2011-2012 à franchir le cap des 60 buts en une saison.

Le numéro 34 a réalisé un tour du chapeau aux dépens du Lightning de Tampa Bay, lundi, pour porter à 54 son total de buts. Il a du même coup égalé la marque de concession établie par Rick Vaive en 1981-1982 et avait une chance de le dépasser dès mardi, lors de l’affrontement contre les Panthers de la Floride.

Maintenant, Matthews a l’opportunité d’imiter Steven Stamkos, qui avait amassé 60 filets il y a 10 ans. Un seul autre hockeyeur a touché la cible au moins 60 fois dans une campagne en ce siècle : il s’agit d’Alexander Ovechkin, qui avait compté à 65 reprises au cours du calendrier 2007-2008. D’ici là, le principal concerné tenait à savourer son exploit confirmé lundi.

«Me retrouver dans la même phrase qu’un gars comme Rick Vaive et d’autres ayant joué avant nous est très valorisant. Ça signifie beaucoup, a commenté le porte-couleurs des Leafs au site NHL.com après le triomphe de 6 à 2 des siens. Ils ont représenté ce que ça veut dire, d’être un Maple Leaf de Toronto. Cela en dit long et c’est extrêmement gratifiant.»

Le meilleur encore à venir?

La mauvaise nouvelle pour les rivaux de l’Américain de 24 ans, c’est qu’il peut encore faire mieux, aux dires de son entraîneur-chef Sheldon Keefe.

«Je ne serais pas surpris qu’à un certain moment de sa carrière, il obtienne 70 buts, a-t-il prédit. Auston est probablement le meilleur de la ligue pour modifier son angle à une vitesse élevée. Il tire à partir de ses chevilles et sur une longue portée. La vélocité et la rapidité de son tir sont incroyables. Et il ne craint pas de lancer. Vous n’êtes pas inquiet quand vous possédez un arsenal comme le sien.»

«Nous sommes bénis de miser sur lui. C’est formidable, ce qu’il a accompli. Il est plus jeune que moi de quelques années, mais je le regarde de bas», a ajouté le gardien Jack Campbell, 30 ans, au journal Toronto Sun.

Les Leafs espèrent évidemment que Matthews saura terroriser ses adversaires d’ici la fin du calendrier régulier. Forts de cinq gains consécutifs avant leur passage à Sunrise, ils occupaient le deuxième rang de la section Atlantique avec 95 points, sept de moins que leurs opposants du jour.