Matagami fragilisée par le départ définitif d’une minière étrangère

Le géant Glencore cessera ses activités à sa mine Matagami, en juin, remerciant du coup 220 travailleurs. Une fermeture qui plonge la municipalité de moins de 1400 habitants dans l’incertitude.

« C’est l’employeur majeur. [...] Au niveau économique, c’est catastrophique », a concédé au Journal le DG de la Ville, Daniel Cliche. Matagami vit depuis 59 ans principalement grâce à l’exploitation minière.

Daniel Cliche, directeur général de Matagami

M. Cliche estime que cette fermeture entraînera la perte de « plus ou moins 300 emplois », si on tient compte des sous-traitants, en plus de laisser un trou béant dans les finances de la municipalité. À elle seule, la compagnie anglo-suisse représentait 25 % de la récolte annuelle des revenus en taxation.

« C’est le plus gros donneur d’ordre à Matagami. Toutes les entreprises locales sont directement affectées », a avancé M. Cliche. « Depuis quelques années, ils ont cessé de chercher. Ils sont arrivés au bout des ressources. Aujourd’hui, il n’y a aucun autre projet minier à Matagami sur le radar », a-t-il ajouté.

Ces derniers jours, Glencore a transmis un avis de licenciement collectif au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Tous les salariés de la mine se retrouveront au chômage ou changeront d’employeur d’ici le 30 juin. La direction planche sur cette fermeture depuis maintenant deux ans.

La fin d’une époque

Pour Matagami, c’est une page d’histoire qui se tournera puisqu’il s’agit du dernier projet minier toujours en activité dans ce secteur. La ville avait justement vu le jour en 1963 comme camp minier pour répondre aux besoins en main-d’œuvre lors des premiers travaux de la mine Matagami.

Au fil des ans, douze mines de zinc et de cuivre auront été exploitées par différentes compagnies. La dernière étant Bracemac-McLeod, qui vit ses derniers moments. La production commerciale avait commencé en 2013.

Selon le directeur général de la Ville, en raison de la rareté de la main-d’œuvre, les employés touchés devraient être en mesure de se retrouver rapidement du boulot dans le même domaine. Des entreprises auraient déjà démontré de l’intérêt pour embaucher les travailleurs de Glencore.

« Si cette situation était arrivée il y a 15 ans, je ne suis pas sûr que la ville s’en serait remise », a confié M. Cliche. « Aujourd’hui, il y a d’autres alternatives pour diversifier l’économie, comme le développement de la filière batterie dans le Nord. Il y a des mines de lithium », a-t-il ajouté, concédant que la municipalité devra tout de même se serrer la ceinture pour les prochaines années.

M. Cliche ne croit pas que la fin de cette aventure minière entraînera la disparition de la municipalité. Il mise, entre autres, sur la scierie Interfor pour assurer la pérennité de la région. L’industrie forestière sert de gagne-pain à environ 200 personnes.

« À partir du 30 juin, Matagami va être une ville mono-industrielle. Ce qui nous reste, c’est notre scierie. Il faut qu’elle ait suffisamment de bois pour opérer de façon rentable », a répondu le directeur général.

Depuis 2018, Glencore a reçu 2,4 millions $ de Québec et d’Ottawa, notamment 1,72 million $ en 2019 du Fonds vert. La direction n’a pas retourné les demandes d’entrevue du Journal.

–Avec la collaboration de Nicolas Brasseur