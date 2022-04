Sommes-nous incapables de nous gouverner?

Entre les réformes que l’on devrait faire, celles que l’on aurait amorcées et celles qui n’ont pas eu lieu, on ne sait plus quoi penser.

Il est difficile de cerner notre incapacité collective à concrétiser des changements structurels dont le but, après tout, est de transformer ou de modifier la façon de rendre efficaces des pans entiers de notre société.

Qu’il s’agisse du système de santé, de l’éducation, des services sociaux, tous des secteurs fondamentaux pour assurer notre sécurité, notre bien-être, notre affirmation culturelle et notre volonté de combattre les inégalités de tout genre, nous échouons.

Rappelons pour mémoire que les Québécois ont réussi dans une période restreinte à jeter aux orties leur culture catholique bornée. Ils ont inventé ce qu’on appelle la Révolution tranquille, qui a transféré les pouvoirs de l’Église à l’État, qui a démocratisé l’enseignement, a permis l’accès des francophones aux plus hauts échelons de la société et a porté la culture et les créateurs dans des sphères inespérées chez nous et à l’étranger. Or nous avons été essoufflés par ces efforts collectifs. Nous avons rêvé deux fois plutôt qu’une à une autonomie souveraine à laquelle nous nous sommes refusés, précisons-le.

Paralysie

Comment expliquer comment et pourquoi nos hôpitaux sont paralysés ? Est-ce parce qu’ils sont étouffés depuis des décennies par des rapports de commissions d’enquête qui finissent par être tablettés ? Ou dans le meilleur des cas, adoptés, mais déviés de leur conclusion ? Ou condamnés à être sabotés par des syndicats corporatistes ? Et pourquoi nos médecins, bousculés, certes, mais bien payés, sont-ils indisponibles ?

On comprend facilement la détérioration de l’enseignement du français quand on sait que 53 % des Québécois rencontrent des difficultés à décoder des textes. Tant qu’on véhicule au Québec le lieu commun selon lequel les personnes instruites, cultivées, éduquées sont de « faux » Québécois, des vendus aux élites et des « snobs », il y a peu de chances que le français retrouve ses lettres de noblesse.

Au ministère de la Santé, Christian Dubé, homme remarquable, déterminé et honnête : l’on ne peut souhaiter qu’il échoue dans sa réforme présentée récemment.

Car trop d’adversaires militants syndicaux ou idéologues redondants s’occupent de le faire trébucher. D’ailleurs, comment déplacer cette banquise à l’abri du réchauffement climatique qu’est le ministère de la Santé avec ses dizaines de milliers de fonctionnaires ?

Peuple distinct ?

Nous n’osons plus nous affirmer comme peuple distinct, englués que nous sommes dans la pensée communautariste et racisée en attendant d’autres wokismes à venir.

Nous semblons être repliés sur nous-mêmes, nous les francophones. Et nos compatriotes allophones qui ont choisi la langue française ont du mal à nous communiquer leur combativité, qui a été la nôtre jusqu’à ces dernières années.

J’hésite à l’écrire, mais je crois que le Québec actuel vit un effondrement moral et spirituel, car nous sommes affectés plus qu’ailleurs par la pandémie. Nous sommes inquiets de la démographie qui nous condamne tous, de la jeunesse à la mémoire courte et de ceux et celles qui se sont individualisés à outrance. Nous flottons au gré du courant.

Mais rappelons-nous ce qu’a écrit Jean d’Ormesson : « L’avenir est toujours différent des prévisions les plus sombres : il est quelquefois pire. »