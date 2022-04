Travaux routiers: fermeture de l'autoroute Henri-IV ce week-end

Le ministère des Transports annonce une fin de semaine difficile avec la fermeture complète de l’autoroute Henri-IV, du 8 au 11 avril prochain.

Les automobilistes devront prendre leur mal en patience. Les délais seront encore une fois la norme dans le secteur des ponts avec des chantiers multiples de chaque côté du fleuve.

La saison des travaux routiers ne fait que commencer mais le MTQ précise déjà qu’il y aura des inconvénients.

Des ralentissements et une congestion importante sont à prévoir presque partout, notamment sur les autoroutes Henri-IV, Duplessis, Félix-Leclerc et Charest, ainsi que sur le réseau municipal, principalement aux heures de pointe.

À prévoir

Conscient des impacts qu'occasionneront ces travaux, le Ministère encourage les usagers du secteur à planifier leurs déplacements.

Le MTQ informe les usagers de la route que l'autoroute Henri-IV (A-73) sera complètement fermée dans le secteur du chemin des Quatre-Bourgeois pour la fin de semaine du 8 au 11 avril.

Démolition

Cette entrave majeure est requise afin de procéder à la démolition d'un pont d'étagement du chemin des Quatre-Bourgeois. La circulation dans l'axe du chemin des Quatre-Bourgeois sera déviée sur la nouvelle structure construite en 2021.

Du vendredi 8 avril, à 19 h, au lundi 11 avril, à 5 h 30, Henri-IV nord sera fermée complètement entre l'autoroute Duplessis (A-540) / boulevard Laurier (R-175) et le boulevard du Versant-Nord.

Le détour se fera via l'autoroute Duplessis (A-540) en direction nord et via l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) en direction est.

En direction sud, une fermeture complète est également prévue entre l'autoroute Charest (A-440) / Félix-Leclerc (40) et le boulevard Hochelaga. Le détour se fera via l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) en direction ouest et via l'autoroute Duplessis (A-540) en direction sud.

Présence policière

Pour faciliter la gestion de la circulation, de la surveillance policière sera effectuée, au besoin, sur le boulevard Laurier.

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques défavorables.

Depuis plusieurs jours, la configuration et les trajectoires ont été modifiées près du pont Pierre-Laporte. En direction nord, la bretelle d’accès de l’autoroute 73 vers le pont Laporte est également partiellement entravée.