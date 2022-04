Un nouveau festival présenté à la Baie de Beauport cet été

Québecor mettra au monde un nouveau festival de musique qui sera présenté sur deux jours, au mois d’août, sur la plage de la Baie de Beauport, a appris Le Journal.

Le nom du festival, ses premières têtes d’affiche et les dates précises de sa présentation ne sont pas encore connus, idem pour le nombre de spectateurs qu’on prévoit d’accueillir chaque jour.

On sait cependant que les organisateurs veulent installer une ambiance qu’on nous dit « californienne » sur le site, donc très relaxe, et que les artistes de la programmation viendront des univers pop, rock et folk.

Selon nos informations, il s’agit d’un concept que la firme Gestev, propriété de Québecor, avait l’intention de lancer en 2020, mais la pandémie a contrecarré ses plans.

Maintenant que la situation sanitaire s’améliore, elle est prête à revenir à la charge. « Nous travaillons sur un projet musical cet été », a fait savoir Martin Tremblay, grand patron de Québecor Groupe Sports et divertissement, sans s’avancer à donner plus de détails.

Détails plus tard

Une annonce officielle serait prévue dans le courant du mois d’avril.

Gestev est gestionnaire de la Baie de Beauport depuis 2008. Lors du premier été de la pandémie, en 2020, l’entreprise y avait présenté des concerts de Roxane Bruneau, de Bleu Jeans Bleu et de plusieurs autres artistes québécois en formule cinéparc.

En 2016, le groupe Mumford and Sons y avait attiré plus de 20 000 spectateurs. Trois ans plus tard, des milliers de personnes y avaient assisté au concert de la vedette américaine Flo Rida.

Une vingtaine de spectacles mettant en vedette principalement des artistes d’ici avaient d’ailleurs été présentés sur ce site lors de l’été 2019.