Un nouveau programme pour la prévention de l'obésité

Une nouvelle chaire éducative sur la prévention et la prise en charge de l'obésité sera bientôt accessible aux étudiants et professionnels de la santé, a annoncé le Réseau d'action en santé cardiovasculaire (RASC) mardi.

Ce nouveau programme de formation permettra aux professionnels et étudiants de la santé de mieux conseiller et accompagner une personne aux prises avec l'obésité, en utilisant une approche centrée sur le patient.

«La chaire contribuera, entre autres, à faire en sorte que les personnes vivant avec l'obésité n'aient plus peur d'accéder à la prévention et aux traitements dont elles ont besoin», a déclaré la Dre Julie St-Pierre, fondatrice du RASC et directrice de la Maison de Santé Prévention - Approche 180.

L'Approche 180 se veut une approche «éducative, intensive et holistique» qui, en plus de couvrir tous les aspects médicaux, vise à modifier l'environnement familial et psychosocial d'un jeune, en faisant la promotion de saines habitudes de vie ou en recommandant des services spécialisés, par exemple.

Cette chaire a été rendue possible grâce à un don de 2 millions $ de Novo Nordisk, une société mondiale de soins de santé, dont l'objectif est de vaincre des maladies chroniques graves, comme le diabète ou l'obésité.

Ce programme de formation voit le jour à temps pour célébrer le 25e anniversaire de la reconnaissance de l'obésité comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Présentement, près d'un Canadien adulte sur quatre vit au quotidien avec l'obésité, et environ un Canadien sur dix en meurt prématurément. Au cours des 25 dernières années, le nombre de cas d'obésité a doublé au Québec et au Canada. Au total, 25 % des Québécois disent être aux prises avec l'obésité.

Selon le RASQ, si l'épidémie mondiale de surpoids et d'obésité n'est pas contenue, il pourrait y avoir des complications considérables quant à la qualité de vie de millions de personnes.