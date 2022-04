Une photo orientée vers l’avenir

« C’est une saison assez effrénée. Quand tu y penses, on dirait qu’on vient de vivre trois ans en une seule année. »

Ces paroles de sagesse sortaient de la bouche de Jake Allen. À la veille du match contre les Sénateurs d’Ottawa au Centre Bell, le Canadien a organisé sa deuxième et dernière séance de photo officielle d’équipe, hier.

Allen fait partie des survivants. Le gardien originaire du Nouveau-Brunswick était présent pour la première mouture. Le CH a utilisé 45 joueurs depuis le début de la campagne. Jordan Harris est le dernier en lice, lui qui a fait ses débuts dans la LNH, samedi, contre le Lightning à Tampa Bay.

Advenant un retour au jeu de Carey Price, le Tricolore grimpera à 46 joueurs actifs, ce qui égalerait la marque de l’équipe, qui tient depuis 2000-2001. Cette saison-là, Oleg Petrov avait partagé le sommet des pointeurs de la formation avec Saku Koivu. Les deux joueurs avaient terminé avec 47 points. Il y avait aussi Andreï Markov qui était une recrue.

« Nous avons traversé plusieurs cycles au cours des derniers mois, a reconnu l’ailier Brendan Gallagher. Il y a eu du mauvais et du bon. Nous devrons apprendre. Nous placerons cette photo sur le mur. J’ai regardé notre photo de l’an dernier. Tu gardes de bons souvenirs de chaque équipe. Nous ne jouerons pas en séries, mais nous avons eu du plaisir. »

Ambiance décontractée

Du plaisir. C’est un mot clé. Malgré le 32e rang au classement général dans la LNH, les joueurs du Tricolore ont participé à ce dernier cliché dans la bonne humeur.

Carey Price s’est amusé avec Cole Caufield, Kent Hughes, Jeff Gorton et Geoff Molson ont discuté avec la majorité des joueurs qui rentraient sur la glace, autant les plus vieux que des plus jeunes comme Harris ou Justin Barron. Joel Armia avait le même visage sérieux qu’en temps normal, prenant place sur la deuxième rangée plusieurs secondes avant tout le monde.

Contraste évident

Au début de l’année, le CH se retrouvait dans un contexte complètement différent. Marc Bergevin, toujours directeur général à cette époque, n’avait pratiquement pas parlé avec son président et propriétaire, monsieur Molson. On sentait une lourdeur dans l’air.

Il y avait 29 joueurs présents pour la photo d’équipe. Blessé, Jonathan Drouin n’y était pas.

De ce groupe, on comptait 17 nouveaux visages comparativement à la formation finaliste de la dernière campagne. Sur la dernière rangée, hier, ce n’était que des nouveaux avec les Harris, Barron, Corey Schueneman, Jesse Ylönen et autres.

Fierté

Même si le club a amorcé un virage jeunesse, une reconstruction dans un langage plus précis, Martin St-Louis, Hughes et Gorton ont remporté leur pari pour l’instant. Ils ne sont pas juste à la recherche d’une identité pour cette nouvelle équipe, ils ont redonné un sentiment de fierté aux joueurs qui endossent ce chandail.

Les Nick Suzuki, Cole Caufield, Alexander Romanov, Rem Pitlick, Josh Anderson, Justin Barron et Jordan Harris seront au cœur de cette reconstruction.

HIER

Photo Agence QMI, Joël Lemay

1- Samuel Montembeault

2- Jake Allen

3- Luke Richardson

4- Kent Hughes

5- Jeff Gorton

6- Joel Edmundson

7- Brendan Gallagher

8- Paul Byron

9- Nick Suzuki

10- Geoff Molson

11- Martin St-Louis

12- Carey Price

13- Mario Leblanc

14- Alex Burrows

15- Trevor Letowski

16- Josh Anderson

17- Jake Evans

18- Jeff Petry

19- Cole Caufield

20- David Savard

21- Alexander Romanov

22- Joel Armia

23- Éric Raymond

24- Adam Douglas

25- Graham Rynbend

26- Pierre Gervais

27- Michael Pezzetta

28- Chris Wideman

29- Ryan Poehling

30- Christian Dvorak

31- Rem Pitlick

32- Tyler Pitlick

33- Mike Hoffman

34- Mathieu Perreault

35- Pierre Ouellette

36- Patrick Langlois

37- Matthew Romano

38- Donald Balmforth

39- Dale Lablans

40- Jordan Harris

41- Justin Barron

42- Jesse Ylönen

43- Corey Schueneman

44- Laurent Dauphin

45- Kale Clague

46- William Lagesson

47- Pierre Leclair

48- Claude Thériault

49- Éric Gravel

Sur la photo d’équipe prise hier (ci-dessus), il y a 24 nouveaux visages (en bleu) comparativement au cliché pris le 24 juin dernier (ci-dessous), quand le Canadien avait gagné la demi-finale face à Vegas. Des nouveaux joueurs, sept seront au cœur de la reconstruction du club (encerclés en jaune). Par ailleurs, les places vides appartiennent à Jonathan Drouin (COVID-19) et à Andrew Molson, qui seront ajoutés à l’infographie.

Parmi les départs, il faut aussi noter ceux de Marc Bergevin et de Dominique Ducharme.

24 JUIN

LES DÉPARTS

A- Brett Kulak

B- Michael Frolik

C- Jesperi Kotkaniemi

D- Jon Merrill

E- Erik Gustafsson

F- Cale Fleury

G- Shea Weber

H- Ben Chiarot

I- Eric Staal

J- Corey Perry

K- Artturi Lehkonen

L- Tyler Toffoli

M- Phillip Danault

N- Tomas Tatar