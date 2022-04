MARIER, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, en ce 5 mars 2022, c'est avec le cœur plein d'amour que André Marier, mari et père aimant, a tiré sa révérence à l'âge de 83 ans et 3 mois, après s'être battu pendant plusieurs années contre la maladie. Ainsi, il va rejoindre ses parents (feu Paul-Émile Marier et feu Anita Bolduc). Il laisse dans le deuil sa douce femme Florence Bouffard, ses enfants adorés: Guylaine (Marco Maillé), Lise (François Roussy), Dany et ses fiers petits-enfants: Jean-Pascal Maillé (Julie Pernet-Beauchamp) et Jordan Maillé. Son arrière-petite-fille Charlotte Maillé est arrivée juste avant son départ. Son frère, l'Abbé Claude et sa sœur Suzanne (Gilles Leduc) le garderont à jamais dans leur cœur ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères: Jeannette (feu Jean-Paul Filteau), (feu Donat Bouffard et feu Laurette Couture), Marguerite (feu Adrien Hains), Monique Boutin (feu Alphonse Bouffard), (feu Louisette Bouffard), Marie (Feu Robert Patry), Thérèse (Léonard Belleau), Simone (Louise Veillette), Jacqueline (André Dubois), Lise (Gaston Nadeau) et Carmen (André Pelletier); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis se souviendront de ce grand homme inoubliable.La famille tient à remercier sincèrement les employés de l'Hôtel-Dieu de Lévis au 8e étage ainsi que ceux des soins palliatifs pour leur dévouement et leurs bons soins envers lui. La famille vous accueillera aude 19 h à 21 h et le samedi à compter de 9 h.