3e lien: le PQ réclame un appui des citoyens de partout au Québec

En marge du débat sur l’acceptabilité du tramway dans la Capitale nationale, le Parti québécois estime que le 3e lien devra obtenir l’appui des citoyens de l’ensemble du Québec pour que le gouvernement de la CAQ puisse creuser un tunnel.

Si la CAQ met en place une norme d'acceptabilité sociale pour le projet de tramway, il devra en faire de même pour d’autres projets d’envergure qui sont controversés, a affirmé le péquiste Sylvain Gaudreault.

«Si on prend l'exemple du 3e lien, 10 milliards de dollars qui viennent plomber les finances publiques de l'ensemble des payeurs de taxes du Québec, je pense que, dans ce cas-là, ça touche l'ensemble du gouvernement... L'ensemble de la population québécoise», a affirmé le député de Jonquière en mêlée de presse mercredi matin.

Un débat fait rage à l’Assemblée nationale au sujet de de l’acceptabilité sociale dans le dossier du tramway à Québec.

Décrets attendus

La ville de Québec attend des décrets pour aller de l’avant et déposer des appels d’offres pour mettre en branle son chantier.

Or, le premier ministre du Québec, François Legault, a indiqué qu’une meilleure acceptabilité sociale » serait une « condition » imposée à la Ville dans les décrets sur le tramway, qui seront adoptés mercredi au Conseil des ministres.

Le ministre et député de Charlesbourg, Jonatan Julien, a ajouté que cette acceptabilité sociale devait être de 50% + 1.

« On fait une norme d'acceptabilité sociale pour le projet de tramway, bien là, est-ce que ça va en prendre pour le REM de l'Est? Est-ce que ça va... Pour le troisième lien? On va en parler, d'acceptabilité sociale », a ajouté le député péquiste. « Je considère que le maire de Québec a été élu sur un programme d'appui au projet de tramway. C'est un projet qui est attendu depuis longtemps. La ville de Québec est une ville qui doit avoir un système de transport collectif fort, résilient, et ça, c'en est un. »