LAGRANGE, Claude



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 28 mars 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Claude Lagrange, fils de feu Léo Lagrange et de feu Alfreda Lessard. Natif de Saints-Anges, il demeurait à Sainte-Marie. Il laisse dans le deuil ses enfants: François, Patrick (Marie-Christine Beaulieu Michaud) et Chantale; ainsi que ses petits-enfants: Eva et Thomas Lagrange. Il était le frère de: feu Annoncia (feu Noël Turcotte), feu Armand (Hélèna Vachon), Jacqueline (feu Georges Grenier), feu Marie-Claire (feu Odina Fleury), Alcide (Thérèse Cloutier), Henri (Jacqueline Bélanger), Yvon (Claire-Hélène Drouin) et Huguette (feu Raymond Bilodeau, feu André Robitaille, Henri Cliche). Il laisse également dans le deuil sa grande amie Denise Leblanc (Clermont Breton), son filleul Frédéric Vallières, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances au funérarium de la, à compter de 12 h 30.La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494 route Président-Kennedy Nord, C.P. 1, Sainte-Marie, Qc, G6E 3B4), https://www.alzheimerchap.qc.ca/