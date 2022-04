TANGUAY, Jeannine Boulet



À l'Hôpital de Montmagny, le 31 mars 2022, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée madame Jeannine Boulet, épouse de feu monsieur Georges A. Tanguay. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Boulet et de feu dame Marie Martineau. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale jeudi 7 avril 2022, de 19h à 21h et vendredi, jour des funérailles, à compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline (André Corriveau), Solanges, Suzie (Pierre Gendron), Gilbert et Claudine, ses petites-filles: Julie Marier (Frédérick Gravel), Andrée-Anne Marier (Éric Miville), Alexia Tanguay Lecomte (Karl Doyon); ses deux arrière-petits-fils: Charles-Émile et Arthur Gravel. Elle laisse dans le deuil sa sœur Monique, elle était la sœur de: feu Yvonne, feu Rose, feu Bertha, feu Louis, feu Joseph, feu Louise, feu Jeanne D'Arc, feu Alphonsine, feu Micheline, feu Thérèse, feu Gertrude, feu Alfred et leur conjoint(e). Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs: Rollande Labonté et Claire Tanguay, elle était la belle-sœur de: feu Yvonne Tanguay, feu Laurette Tanguay, feu Monique Tanguay, feu Pierre Tanguay, feu Gilbert Tanguay et leur conjoint(e). Elle laisse également dans le deuil un grand ami de la famille Léandre Bolduc ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny et Dre Jessica Ouellet pour leur dévouement et leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny: https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Fondation du Richelieu Montmagny: Don en ligne - Richelieu Montmagny. La direction des funérailles a été confiée à la