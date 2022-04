VACHON, Georgette Nadeau



Au CHSLD Christ-Roi, le 1er avril 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Georgette Nadeau, épouse de feu monsieur Bertrand Vachon, fille de feu Joseph Nadeau et de feu Émilia Carrier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 8 avril 2022 de 10 h à 13 h 30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Micheline Boivin), Yvon (Doris Bradette), Michel (Lucie Bergeron), Richard (Danielle Desjardins), Ginette (Serge Alain), Léonce (Carole Lapointe), Jocelyne (Larry Ross), Diane (Martial Bégin), Jocelyn (Claire Morin), Clémence (Daryl Pickford) et Sylvie (Guy Malouin); ses petits-enfants: Karine (Steven), Julie (Marie), Mélissa, Danyka, Cathy (Éric), Tommy (Marie-Odile), François, Patrick (Marie-Pascale), Sébastien (Isabelle), Cynthia (Rémi), Kenny, Audrey, Keven (Mireille), Mélanie (Pascal), Stéfany (Kevin), Billy, Alexandre (Florine), Amélie (Gabriel); ses arrière-petits-enfants: Marilou, Roselyne, Bruce, Aurélie, Charles-Édouard, Jackson, Laura, Marianne, Kellyanne, Nathan, Laurie et 2 autres petits-enfants à venir, sa sœur Bernadette, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Christ-Roi et du Manoir des Pins pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.