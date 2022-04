DELISLE, Denise Gosselin



Une personne qui nous est chère ne nous quitte jamais. Elle vit au plus profond de notre cœur et pour la revoir il suffit de fermer les yeux!À son domicile, le 20 mars 2022, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Denise Delisle, épouse de monsieur Réjean Gosselin. Née à St-Laurent I.O., le 22 août 1953, elle était la fille de feu madame Jeanne d'Arc Guérard et de feu monsieur Roméo Delisle. Elle demeurait à St- Laurent I.O.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9 h. Outre son époux Réjean, madame laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Annie Gagnon), Jean-Philippe (Karine Carrier); ses petits-enfants: Roseline, Laurent, Maxim, Marilou Gosselin; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jeanne d'Arc, Lise (Roland Boudreault), Guy (feu Suzanne Gosselin, Mireille Dubois), Albert, Suzanne (Pierre Duhamel), François (Nicole Blouin); de la famille Gosselin: feu Jean-Yves (feu Gabrielle Cyr), Gisèle (feu Raymond Leclerc), Micheline (Gaston Gendreau); ainsi que son oncle et plusieurs tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin, Site : www.michel-sarrazin.ca, Tél. : 418 687-6084. Les funérailles sont sous la direction de